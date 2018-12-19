Troyka sonrası ilk bütçe onaylandı

Yunanistan Parlamentosundaki oylamada bütçe, hükümet ortakları SYRIZA ve Bağımsız Yunanlar (ANEL) üyesi 154 milletvekilinin firesiz “evet” oyları ile onaylandı. Toplam 297 milletvekilinin katıldığı oylamada, biri hariç tüm muhalefet milletvekilleri “hayır” oyu kullandı.

Kurtarma paketinden çıksa da kreditörleri tarafından sıkı mali denetim altında bulunan bütçede, Yunanistan ekonomisinin bu yıl yüzde 2.1, 2019 yılında yüzde 2.5 büyüyeceği tahmininde bulunuldu.

Yunanistan’ın çoğunluğu kreditörlerine olan kamu borcunun, 335 milyar avro. Mecliste siyasiler arasında bütçe tartışmalarının gerçekleştiği sırada bütçeyi protesto eden yaklaşık 2 bin kişi, Meclis binasına yürüyüş düzenledi. Çatı işçi ve memur sendikalarının çağrısıyla toplanan eylemciler, asgari ücrette ve emeklilik maaşlarında artışın yanı sıra vergi ve sigorta ödemelerinde düşüş taleplerinde bulundu. (DIŞ HABERLER)