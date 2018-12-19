'Sorunun çözümü savaş değil diyalog'

Fırat TOPAL

Diyarbakır

Yerel seçimler öncesi olası bir durumda Suriye’de Fırat’ın doğusuna yönelik Türkiye’nin operasyon yapmak istemesini değerlendiren siyasi partiler, sorunun savaşla değil diyalogla çözülmesi gerektiğini ifade ederek, barıştan yana kesimlerin bu operasyona karşı ortak tutum alması gerektiğini dile getirdi.

Yerel seçim öncesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Suriye’de Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon açıklamaları geliyor. Emek Partisi (EMEP), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK), Kürdistan Özgürlük Partisi ( PAK) olası durumda yapılması düşünülen operasyonu Evrensel’e değerlendirdi.

‘SADECE SEÇİM HESABI DEĞİL’

DBP Diyarbakır İl Eş Başkanı İbrahim Çiçek, Türkiye’nin Ortadoğu’da güç dengeleri arasında yaşanan krizden faydalanmaya çalıştığını fakat Fırat’ın doğusuna yapılacak operasyonun kolay olmayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söylemlerini tehlikeli bulduğunu belirten Çiçek, “Yapamaz edemez demiyoruz. Dolayısıyla her şeye hazırlıklı olmamız gerekiyor. Sadece seçim süreciyle ilişkilendirmek bir o kadar yanlış bir durumdur. Seçim kısa vadeli bir şey esas Türk devletinin yapmaya çalıştığı Rojava’da Kürtlerin en ufak bir kazanım sağlamasını engellemektir. Orada ciddi bir kazanım var tabii ki oradaki enerji rezervlerinin de çok fazla olması Türkiye’nin Rusya’yla birlikte bunun üzerinden bir hesap yaptığını düşünüyoruz. Tek başına seçim hesabıyla algılarsak zaafa düşmüş oluruz, yanılgıya düşmüş oluruz. Türkiye bu denklemde emperyal güçlerin çatışmasından kaynaklı bir boşluk buluyor ve bu boşluklardan sürekli sızmaya çalışıyor. Ama çarpacağı yer devrimci demokratik mücadeledir” dedi.

‘ÖTEKİLEŞTİRMEYLE SORUN ÇÖZÜLMEZ’

PSK Genel Başkanı Mesud Tek, iktidarın Kürtlerin her türlü kazanımını kendisi için bir beka sorunu olarak gördüğünü Kürt sorunu çözümü noktasında şiddet ve düşmanlaştırma politikasının çözüm getirmeyeceğine dikkat çekerek, “Bu sorunun çözümü bugüne kadar olduğu gibi sınırın öte tarafındaki Kürtlerin kazanımını düşmanlaştırarak ötekileştirerek çözemezler. İç siyasette sıkışan devlet kuşkusuz kamu oyunun dikkatini ülke dışındaki sorunlara çekerek onları maniple etmiştir. Ama bu sorunun özünü değiştirmez. Türk devleti Kürt sorununu hep şiddet yolu ile çözmek istemiştir” dedi.

PAK Genel Başkanı Mustafa Özçelik, Türkiye’nin Kürtlerin statü kazanmaması yönünde bir tutum sergilediğini ve Kürt sorununa karşı çözümsüzlük politikalarını direttiğini ifade ederek, “Savaş, askeri operasyonlar çözümsüzlüğü derinleştiriyor” diyerek, çözümün savaşla değil diyalogla mümkün olduğunu söyledi.

‘OPERASYON HALKLARIN YARARINA DEĞİL’

EMEP Diyarbakır İl Başkanı Çağla Yolaşan, Fırat’ın doğusuna yapılması beklenen operasyonun güvenlik gerekçesiyle değil, Kürtlerin kazanımlarını engellemek ve Ortadoğu’da rant elde etmenin yanı sıra iç siyaseti yeniden dizayn etmek için gerekli görüldüğünü ifade etti. Yolaşan, “İlk olarak Fırat’ın doğusu derken AKP’nin buradan gelen hangi gerçek tehdit karşısında sınır güvenliği sağlama kaygısı güttüğü sorusunu sormak gerekiyor. Zeytin Dalı harekatı da dahil olmak üzere, gerçekten böyle bir güvenlik kaygısından ziyade hem AKP’nin iç politikayı dizayn etmek ve milliyetçi-şoven dalgayı yükselterek ibreyi daima kim olduğu belli olmayan düşmanlara tutma isteği hem Türkiye’nin güney sınırındaki çeşitli Kürt bölgelerine Rojava’da olduğu gibi çeşitli kazanılmış haklarını bertaraf etme isteği hem de buralardaki rant kavgasıdır. Bugün ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik krizi ve kriz tartışmalarını dahi gölgede bırakabileceğini düşündüğümüz bu operasyon gündemi, yaklaşan yerel seçimler öncesinde de bir süredir çatlak vermeye başlayan Cumhur İttifakını güçlendirme ve muhalefet cephesinde gündeme gelebilecek ittifakları bölecek bir tabloyu ortaya çıkarabilir. Bu bağlamlarda bu sınır ötesi operasyonun ne dışarıda ne de içeride halkların yararına değil egemenlerin yararına olacağını ve barıştan yana olan kesimlerin bu operasyonlara karşı ortak tutum almasının önemli olduğunu düşünüyoruz” dedi.