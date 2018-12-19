Mansur Yavaş CHP'lileri heyecanlandırmasa da ikna etti

CHP’de aylardır ismi dile getirilen Mansur Yavaş’ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmasının ardından gözler belediye meclisine döndü. Yavaş ismi CHP koridorlarında heyecan yaratmasa da Yavaş’ın adaylığının netleşmesiyle parti içi tartışmalar sonlandı.

CHP’de uzun süre devam eden tartışmaların ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mansur Yavaş oldu. 2014 yerel seçimlerinde CHP ve MHP’nin adayı olarak Melih Gökçek ile yarışan Yavaş, bu seçimlerde de CHP’den aday gösterildi. 60 kişilik Parti Meclisinde yapılan açık oylamada Yavaş’ın adaylığına 45 üye destek verdi. Ancak kısa bir süre öncesinde genel merkeze yakın isimler dahi Yavaş’a karşı olduklarını söylüyordu. Yavaş’a bir destek de İYİ Partiden geldi. Parti Meclisinde alınan karardan bir gün sonra Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla “İncelik gösterip telefonla arayarak, büyükşehir belediye başkan adaylığımı tebrik eden İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’e şükranlarımı sunarım” dedi.

Ancak Mansur Yavaş’ın Ankara adaylığının parti içerisinde bir heyecan yaratmadığı belirtiliyor. Uzun süren ittifak görüşmelerinde Yavaş’ın isminin çokça geçmesi, parti içerisinde Yavaş’ın adaylığını istemeyen kesimin ikna edilmesi gibi sebeplerle bir kabullenmiş hava olduğu ifade ediliyor. İkna olduğu belirtilen isimler Yavaş’ın önceki seçimde aslında kazandığı ama seçim hileleriyle Gökçek’in yeniden seçildiğini, seçmenin iktidardan hoşnutsuzluğunun Yavaş ile örgütlenebileceğini, kimileri de Cumhur İttifakı adayı Mehmet Özhaseki’nin güçlü bir aday olmadığını savunuyorlar. Kabullenenler ise parti iradesinin zedelenmemesi gerektiğini belirtiyor.

Genel merkeze yakın bir milletvekili hem parti kurullarının, hem de tabanın karara saygı göstereceğini, Yavaş’ın adaylığına karşı çıkanların da bu konuda aynı fikirde olduğunu söylüyor.

Kararın ardından Ankara adaylığı konusunda tartışmalar dinerken, partide sessiz bir hava olduğu ifade ediliyor. Kimileri ise bu sessizliğin CHP-İYİ Parti ittifakı konusundaki rahatsızlıkların tam olarak giderilememesinin göstergesi olarak yorumluyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı kadar belediye meclisi üyeliği seçimleri de oldukça önemli. Çankaya, Yenimahalle gibi belediye meclis üyeliğine adaylıklar oldukça yoğun. Ancak AKP’li belediyelerde de CHP’nin meclise sokacağı adaylar için ciddi bir yarış söz konusu. (Ankara/EVRENSEL)

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