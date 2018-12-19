Darbedilen müzisyen Gülşah Erol'a hapis cezası istediler

Kadıköy Metro istasyonunda polislerin darbettiği Gülşah Erol ve darbeden polisler hakkında yürütülen soruşturma 1.5 yıl sonra tamamlandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede Gülşah Erol ve iki polis hem müşteki hem de sanık sıfatı ile yer aldı. Erol, metro girişinde kendisini durdurup elleri kelepçeli halde bir odaya kapatan polisler tarafından darbedildiğini açıklamıştı.

İddianamede, müşteki şüpheli Gülşah Erol için, “Kamu görevi nedeniyle kamu görevlisini basit yaralama”, “Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret” ve “tehdit” suçlarından 3 yıldan 11 yıl 6 aya kadar, müşteki şüpheli M. Ö. için “Basit yaralama”, “hakaret”, “Mala zarar verme” suçlarından 1 yıl 1 aydan 6.5 yıla, müşteki şüpheli Polis Memuru S.A. için “Basit yaralama”, “hakaret”, “Mala zarar verme”, “Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanarak silahla tehdit” suçlarından 3 yıl 11 aydan 14 yıl 10 aya kadar hapis cezası istendi. (İstanbul/DHA)

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