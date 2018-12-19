Cerrahpaşa birçok ameliyatı yapamaz hale getirildi

Eylem NAZLIER

İstanbul

İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde tıbbi malzemeler temin edilemediği için ameliyatların birçoğu durdu. İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Osman Öztürk, Cerrahpaşa’nın 51 yıllık tarihinde böyle bir şeyle karşılaşmadığını belirterek; “Ödenek yok, tıbbi malzemeler alınamıyor. Tıbbi malzemeler temin edilemediği için de ameliyatların birçoğu durdu. Yetkililerin bir an önce el atması gerekiyor” dedi.

‘ACİLLER DIŞINDA AMELİYAT YAPILMASIN’

İstanbul Tabip Odası, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde tıbbi malzemeler temin edilemediği için ameliyatların birçoğunun durdurulduğunu açıkladı. Kur artışına ve ekonomideki dalgalanmalara bağlı olarak ilaç ve medikal malzeme sıkıntısı yaşanan üniversite ve devlet hastanelerinde kalp-damar, beyin cerrahisi gibi pahalı malzeme gerektiren ameliyatların aciliyet dışında yapılmaması yönündeki talimatlar bazı devlet hastanelerine iletilmişti.

Konuyla ilgili bilgi almak için aradığımız İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Osman Öztürk, “Üniversite hastanelerin sağlık bakanlığına devri, ‘ortak kullanım’ adı altında ama oraya verilmesi gibi çok ciddi şeyler var. Marmara Üniversitesinde olmuştu. O programın bir parçası gibi gözüküyor. Evet kriz var ama uzun süredir de bu böyle. Bu tür aksaklıklar kabul edilebilir bir şey değil. Cerrahpaşa 51 yıllık tarihinde böyle bir şeyle karşılaşmamıştır” dedi.

‘BİR AN ÖNCE ÇÖZÜLMESİ GEREKİYOR’

Türkiye’de tıp fakültesi hastanesi dediğimizde Cerrahpaşa’nın ilk beşe giren bir hastane olduğunu söyleyen Öztürk, “Orada çok ağır hastalar yatıyor. Başka yerde yapılamayan ameliyatlar oraya geliyor. Elinde malzemesi olan, stokta malzemesi olan ameliyat yapabiliyor. Bütün ameliyatlar durdu denilemez. Tamamı durmuş değil. Bize gelen bilgi çok ciddi bir biçimde ameliyatların yapılamadığıydı. ‘Ameliyatları erteleyin, pahalı ameliyatları yapmayın’ diye genelgeler dolaşıyor. İhaleler açılamıyor, firmalara ödeme yapılamıyor ve malzemeler hastalara aldırılıyor. Bu durumun basına yansıması ve tepki çekmesi üzerine ameliyatların büyük çoğunluğu yapılamıyor. Bunun bir an önce çözülmesi gerekiyor” diye konuştu.

Cerrahpaşa’da en basit tahliller bile yapılamıyor

İstanbul Tabip Odası: Cerrahpaşa'ya acil mali destek sağlansın