İzmir Gazeteciler Cemiyeti: Türkiye'de basın kaygı içinde

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, yazılı bir açıklama yaparak 2018 yılının son günleri yaşanırken gazetecilere açılan davalar, yöneltilen tehditler nedeniyle basın dünyasında kaygının giderek büyüdüğüne dikkat çekti.

Sözcü Gazetesi yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru başta olmak üzere gazetecilere açılan davaların, TELE 1'e verilen RTÜK cezasının hatırlatıldığı açıklamada, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Üyesi Fatih Portakal'ın FOX TV Ana Haber’de yaptığı bir yoruma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tehdit ederek ve hedef göstererek karşılık verdiği ifade edildi.

Yine 'Yeni Basın Kartları Yönetmeliği’nin çok sayıda gazetecinin basın kartının iptaline neden olacak maddeler taşıdığı, bu düzenlemelerin gazetecileri mesleklerini yapamayacak duruma getireceğinin ifade edildiği açıklamada, bu düzenlemelerin gazeteciliği 'terör faaliyeti' ile eş tutan bir anlayış içerdiği ve bunun da kaygıları büyüttüğü dile getirildi.

Basının ciddi sıkıntılarla geçirdiği, var olma savaşı verdiği, işsizliğin hüküm sürdüğü, basın özgürlüğü karnesinin yine kırıklarla dolu olduğu bir yılın daha geride bırakıldığı belirtilen açıklamada “Bütün bunlar halkın haber alma, gerçekleri öğrenme hakkını elinden almakta, demokrasi adına onarılmaz yaralar açmaktadır. Böyle bir iklimde hedefe konan tüm meslektaşlarımızın yanındayız. Basını susturmak toplumu susturmaktır. Özgür basın, demokrasinin, özgür toplumun koşuludur” denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

“Hukukun üstün olduğu, temel hak ve özgürlüklerin kullanılabildiği bir Türkiye'de korkusuzca, susmadan, sinmeden, sansürün her türlüsünden uzak, tehdit edilmeden, hedef gösterilmeden gazetecilik yapma koşulları oluşturulmalı, toplumu kutuplaştıran söylemlerden ivedilikle uzaklaşılmalıdır.

2019'a dair beklentimiz, umudumuz budur. İzmir Gazeteciler Cemiyeti olarak, bu beklenti ve umudun gerçekleşmesi yolunda meslektaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.” (İzmir/EVRENSEL)

RSF 2018 Bilançosu: Tutuklu gazeteci sayısında Türkiye üçüncü sırada