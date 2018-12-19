DİSK: Asgari ücret tespitinde TÜİK raporu baz alınsın

DİSK tarafından yapılan açıklamada asgari ücretin yıllardır TÜİK hesaplamasından düşük saptandığı belirtilerek TÜİK hesaplamasının baz alınması gerektiği vurgulandı.

DİSK tarafından yapılan açıklamada asgari ücretin yıllardır TÜİK hesaplamasından düşük saptandığı belirtilerek “TÜİK'in bu hafta sunacağı raporun baz ücret olarak kabul edilmesi ve asgari ücretin TÜİK hesabı üzerine enflasyon ve büyüme beklentisi eklenerek ve net olarak hesaplanması gerekir” denildi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ikinci toplantısını 13 Aralık 2018 günü gerçekleştirdiği ve komisyonun Perşembe günü üçüncü toplantısını yapacağı hatırlatılan açıklamada; “Gerçekleşecek toplantıda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından komisyona bir işçinin geçiminin asgari tutarına ilişkin rakam sunulması bekleniyor. TÜİK Asgari Ücret Tespit Komisyonuna her yıl bir işçinin geçimi için gerekli besin içi ve besin dışı harcamalara ilişkin asgari tutarı hesaplayıp sunuyor. Ancak bugüne kadar komisyona sunulan TÜİK hesaplamasına hiç uyulmadı” denildi.

ASGARİ ÜCRET YILLARDIR TÜİK HESAPLAMASINDAN DÜŞÜK SAPTANIYOR

2003'ten bu yana Komisyon tarafından belirlenen miktarın, TÜİK tarafından sunulan asgari ücretin altında kaldığının altı çizilen açıklamada şöyle denildi; “2017 Kasım ayında TÜİK tarafından komisyona sunulan asgari ücret hesaplaması 1894 TL iken, Komisyon asgari ücreti 1603 TL olarak saptadı. 2017 yılı asgari ücret hesaplamasında da benzer şekilde TÜİK hesabı ile Komisyon kararı arasında 265 TL fark vardı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu TÜİK tarafından sunulan hesaplamalara bugüne kadar uymadı. Böylece asgari ücret giderek geçim ücretinden uzaklaştı. Bir devlet kurumu olan TÜİK'in bu hafta sunacağı raporun baz ücret olarak kabul edilmesi ve asgari ücretin TÜİK hesabı üzerine enflasyon ve büyüme beklentisi eklenerek ve net olarak hesaplanması gerekir.”

DİSK’İN ASGARİ ÜCRET TALEPLERİ

Asgari ücret geçim ücret olmalıdır.

Asgari ücret hesabında uluslararası standartlara uyulmalı ve işçinin ailesi de dikkate alınmalıdır.

Asgari ücret tespitine ilişkin 131 Sayılı ILO Sözleşmesi onaylanmalı, Avrupa Sosyal Şartı'na asgari ücretle ilgili konan çekince kaldırılmalıdır.

Asgari ücretin tespitinde bütün işçi konfederasyonlarına katılım hakkı sağlanmalıdır.

Asgari ücret bütün çalışanlar için ortak saptanmalıdır.

Asgari ücret tespitinde geçim koşulları ve milli gelir artışı dikkate alınmalıdır.

Asgari ücret tümüyle vergi dışı bırakılmalıdır.

ASGARİ ÜCRET NET 2800 TL OLMALI

DİSK açıklamasında şu ifadelere yer verildi; “Asgari ücretin enflasyon karşısında korunması için, Asgari ücretin milli gelir artışından yararlanması için, Asgari ücretin geçim ücreti olabilmesi için, Asgari ücrette yaşanan kayıpların giderilmesi için, İşçilerin krize karşı korunması için, Asgari ücret net 2800 TL olmalıdır!” (HABER MERKEZİ)