Şili'de liman işçileri 33 gündür grevde

Şili’nin Valparaiso Limanı’nda başlayan ve bir aydır devam eden grev ve protestolar giderek şiddetleniyor. Ülkenin Pasifik kıyısındaki diğer limanlarına da yayılan grev meyve ihracatını zorlaştırıyor.

Euronews’un haberine göre, Valparaiso liman işçileri ikramiye ve daha iyi çalışma koşulları talep ediyor. Limanı işleten Terminal Pacifico Sur (TPS) şirketi ve işçi temsilcileri 33 gündür süren grevde orta noktayı bulmak için birkaç kez toplandı, ancak henüz anlaşmaya varılamadı.

DİĞER LİMANLARA DA YAYILDI

Kasımda başlayan protesto ülkenin diğer limanlarına da yayıldı. Pazartesi akşamı Valparaiso’daki sendika bürolarına baskın yapan Şili polisine protestocular molotof kokteyli ile karşılık verdi.

Valparaiso Bölge Müdürü Jorge Martinez protestoların ekonomiye, turizme ve ülkenin uluslararası itibarına zarar verdiğini ileri sürerek anlaşmazlığın bir an önce çözülmesi gerektiğini söyledi.

Yerel gazete El Mercurio, Şili’nin Meyve Üreticileri Federasyonu (Fedefruta) istatistiklerine göre grevin meyve ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 95 oranında düşmesine yol açtığını bildirdi.

Valparaiso Limanı yaban mersini, nektarin, kiraz, elma, kivi ve armut da dahil olmak üzere Şili’nin meyve ihracatının yaklaşık yüzde 55’ini gerçekleştiriyor. (DIŞ HABERLER)

[Audio] Abogada laboral: La crisis portuaria ha sido muy mal manejada #CooperativaAM https://t.co/fhowyQ7kln pic.twitter.com/jFmpQXo5Xi — Cooperativa (@Cooperativa) 19 Aralık 2018