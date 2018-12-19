Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bir yılda 7 bin 437 şikayet geldi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu tarafından verilen soru önergesini cevapladı. Tanrıkulu, Alo 176 üzerinden Turizm ve Kültür Bakanlığı'na 2018 yılında gelen şikayet sayısını sormuştu. Bakan Ersoy verdiği cevapta, Alo 176 üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yönlendirilen öneri ve şikâyet sayısının 7 bin 437 olduğu söyledi.

Cevapta 2018 yılında Bakanlık'a ulaşan bilgi talebi sayısının ise 250 bin 428 olduğu belirtildi. Bakan Ersoy, vatandaşların başvurularının 3 iş günü içerisinde cevaplandırılmaya çalışıldığını ifade ederek, "Bu süre içerisinde sonuçlandırılması mümkün olmayan konuların takibi, her birimin İletişim Merkezi Destek Personeli tarafından yapılarak, ara cevaplarla bilgi akışının devam ettirilmesi sağlanmaktadır" dedi. (Ankara/EVRENSEL)