Görme engelinin donör olmasına engel

Görme engelli Yusuf Ak İzmir Barosunun insan hakları haftası etkinlikleri kapsamında yaptığı konuşmasında donör olmak isterken yaşadığı ayrımcılığı anlattı.

Lösemi hastası Öykü Arin Yazıcı için devam eden donör kampanyası kapsamında kan vermek üzere İzmir Konak’ta bulunan Kızılay Kan Bağışı Noktasına giden ancak görme engelli olduğu gerekçesiyle yanında ailesinden bir şahit olmadan kan veremeyeceği ifade edilerek geri çevrilen Yusuf Ak, İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel ve İzmir Barosu İnsan Hakları Merkezi Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Deman Güler’in davetiyle İzmir Barosunu ziyaret etti.

Ülkemizde engelli olmanın kadın veya LGBTİ olmak kadar büyük bir sorun olduğunu ifade eden Yusuf Ak, 27 yıllık engelli yaşamında ilk defa bu kadar açık bir ayrımcılığa uğradığını söyledi. Başına gelenin mevzuattan ya da bir personelin bireysel tutumundan kaynaklandığına bakılmaksızın esasen Kızılay kurumu adına yapıldığını dile getiren Yusuf Ak, “Kızılay’dan bu anlamda iyi niyet adımı olarak yazılı bir özür talep ediyorum” dedi.

‘MEVZUATTA BÖYLE BİR HÜKÜM YOK’

İzmir Barosu İnsan Hakları Merkezi Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Deman Güler, yapılan ayrımcı uygulamanın toplumun geri kalanı için aranmadığını ifade ederek görme engellilerin böyle bir tavra maruz bırakılmasının kabul edilebilir olmadığını söyledi. Konuyu öğrenir öğrenmez gereken araştırmayı yaptıklarını ifade eden Deman Güler, mevzuatın görme engellilerin ailesinden şahit istemek gibi bir zorunluluk içermediğini ifade ederek “Yaşanan olayın bir personelin şahsi işgüzarlığı olduğunu düşünüyoruz. Eğer söz konusu uygulama öyle olmayıp bir yönergeye ya da bir iç mevzuata dayanıyorsa söz konusu mevzuatın baştan yenilenmesi ve değiştirilmesi gerekir” dedi. Ne ülkemizdeki Engelliler Hakkında Kanun’da ne de Birleşmiş Milletlerin çıkarmış olduğu ve Türkiye’nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’nde engellilere bu tarz bir muamele yapılmasının uygun görülmediğini söyleyen Deman Güler, “Dolayısıyla öncelikle bu konuda sesini yükselttiği ve hak temelli bir mücadele sürdürme amacıyla bizim aramızda olduğu için Sevgili Yusuf Ak’a teşekkür ediyoruz. Mağduriyetinin İzmir Barosu olarak takipçisi olacağız” dedi.

‘KIZILAY’A BİRLİKTE GİDECEĞİZ’

İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel de yaşananın kabul edilebilir bir yaklaşım olmadığını ve özünde başlı başına ayrımcılık içeren bir yaklaşım olduğunu söyleyerek altında imzamız olan uluslararası sözleşmelere de uygun olmadığını söyledi. Av. Özkan Yücel “Bu aşamadan sonra Kızılay Bölge Müdürlüğü ile bağlantıya geçip yaşanan olayın sebebini öğrenecek ve kurumsal olarak olayın takipçisi olacağız. Biz mağduriyetin ortadan kaldırılması açısından üzerimize düşeni yapmaya kararlıyız. Arkadaşımıza yaşadığı olayı bizimle paylaştığı ve görünür kıldığı için ayrıca teşekkür ediyorum. Umarım ki sorunu kısa vadede çözer ve Yusuf Ak’ın donör olması için birlikte kan vermeye Kızılay’a gideriz” dedi. (İzmir/EVRENSEL)

Sanatçılar Öykü Arin ve lösemili çocuklar için çağrıda bulundu