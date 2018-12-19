İstanbul’un kuzeyinde 2,7 milyon metrekare arazi imara açıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 3. Havalimanı, Kanal İstanbul ve 3. Köprü’nün kesiştiği noktada bulunan Arnavutköy’deki 2,7 milyon metrekare araziyi imara açtı.

Kamuoyundaki tartışmalarda Yeni İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kanal İstanbul projelerinin İstanbul’un akciğerleri olan Kuzey Ormanları’nı imar rantına kurban edeceği itirazında bulunanlar haklı çıktı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, geçtiğimiz gün bir kez daha İstanbul’un anayasası olarak bilinen 1/100.000’lik Çevre Düzeni Planı’na aykırı olarak plan değişikliği yaptı.

Çevre Düzeni Planı’na göre doğu-batı hattında genişlemesi öngörülen İstanbul’un, yeni yapılan düzenlemeler göre kuzeydeki arazileri imara açılıyor. Yeni planlarla 3. Havalimanı, Kanal İstanbul ve 3. Köprü’nün kesiştiği noktada bulunan Arnavutköy’deki 2,7 milyon metrekare araziye konut ve ticaret alanları inşa edilecek. Burada yapılacak konutlar için emsal 0.75, yükseklik ise zemin + 4 kat olarak belirlendi.

İMARA AÇILAN ALANIN 240 BİN METREKARESİ ORMAN

İmara açılan “tarım ve orman alanı” statüsündeki bu arazide şimdilik 18 bin kişilik nüfus öngörülüyor. 2 milyon 796 bin 584 metrekarelik alanda özel ve devlet olmak üzere iki ormanlık alan bulunuyor. Ormanlar imara açılan arazinin 240 bin metrekaresini oluşturuyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın plan değişikliğine ilişkin hazırladığı raporda, 3. Havalimanı, Kanal İstanbul, 3. Köprü, Kuzey Marmara Otoyolu ve hızlı tren projelerinin Çevre Düzeni Planı'nı yetersiz kıldığı, plan değişikliğinin zorunlu hale geldiği ileri sürüldü. Raporda ayrıca “yeni ve mega projeler” ile yerleşme alanı arasında bütünlük sağlanması için söz konusu alanının imara açılması gerektiği ifadeleri yer aldı.

CHP PLANLARIN İPTALİ İÇİN DAVA AÇACAK

İstanbul’un anayasası olarak bilinen Çevre Düzeni Planı’nın bir kez daha ayaklar altına alındığı söyleyen CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, Arnavutköy’deki imar planlarının iptali için dava açacaklarını söyledi.

Kaftancıoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Yeni havalimanı projesi için itirazlarımızın ne kadar haklı ve doğru olduğu ne yazık ki ortaya çıkmış oldu. Biz hiçbir zaman havalimanı yapılmasına itiraz etmedik; yalnızca proje alanının değiştirilmesi gerektiğini söyledik. Bugün havalimanının inşa edildiği yerin İstanbul’un akciğerleri olduğunu, bu bölgeyi korumak gerektiğini vurguladık. Sayın Erdoğan da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu 1995 yılında 3. Köprü için canlı yayında şunu söylemişti: ‘Eğer 3. köprü olayını düşünecek olursak bu TEM'in kuzeyindeki bölgede kalan akciğerlerimizin yok edilmesi demektir. Bu ciddi bir yanlıştır ve bunu bekleyen mahfillere yeni rant alanları ya da rant haritaları sağlama olayıdır.’ Aynı Erdoğan, Kuzey Ormanları’na 3. Köprü ve 3. Havalimanının temellerini kendisi attı. Kendisinin de söylediği gibi bu projelerin bu alanda gerçekleştirilmesi yeni rant alanları sağlama amacından başka bir şey değil. Dikey yapılaşmalarla İstanbul’un siluetini, yeşil alanları yok ettiler; son günlerde de ‘dikey yapılaşma kötüymüş yatay yapılaşmaya yöneleceğiz’ diyorlar. Yatay yapılaşma sözünü gündeme getirmelerinin sebebi, İstanbul’un akciğerleri Kuzey Ormanları’nı ve 3. Köprü çevresini imara açmak. Yani yeni rant alanları açıp İstanbul’u daha fazla yağmalayıp betona boğmak. İstanbul’un mevcut durumunda rant alanlarının azaldığını gördükleri için yatay mimari methiyeleri düzüp Kuzey Ormanları’nı imara açmak istiyorlar.”

Kafkancıoğlu, “İstanbul’a her fırsatta ihanet eden bu suç şebekesini karşı tüm hukuki haklarımızı kullanacağız” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)