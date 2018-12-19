Avusturya’da mahkemeden ‘vatandaşlığın iadesi’ kararı

Gökhan GÜNEŞ

Viyana

Avusturya vatandaşlığı elinden alınan Türkiye kökenli bir kişinin itiraz başvurusu, yüksek mahkeme tarafından haklı bulundu. Kararın ardından Viyana eyaleti benzer bütün davaları durdurdu.

Avusturya’da özel durumlar dışında, çifte ya da birden fazla vatandaşlık yasal değil.

Türkiye’de 2015 genel seçimlerinden sonra çok sayıda Türkiye kökenli “çifte vatandaş”ın da seçimlerde oy kullanması tartışma konusu olmuş. 2017’de, nereden geldiği açıklanmayan bir “seçmen listesi” ortaya çıkmış ve tartışmalar yeniden alevlenmişti. Irkçı parti FPÖ’nün “ele geçirdiği” liste, Avusturya makamlarına verilmiş ve Vatandaşlık Daireleri soruşturma başlatmıştı.

85 KİŞİ VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILDI

Toplamda 95 bin isim içeren “seçmen listesi” içinden bugüne kadar 85 Türkiye kökenli Avusturya vatandaşı, vatandaşlığını kaybetmişti. 100’den fazla kişi hakkında açılan davalar ise sürüyor. Ayrıca bu yılın ekim ayında, aynı konuda yüksek idari mahkeme, listeyi baz alarak karar vermiş ve dikkatleri üzerine çekmişti.

Viyana’da görülen ve tek delil olarak, adı geçen listenin sunulduğu davada Yüksek Mahkeme (Verfassungsgerichtshof) sözü geçen listenin otantik olmadığına ve dolayısıyla ispat teşkil etmediğine karar verdi. Ayrıca mahkeme, vatandaştan, “Türk Vatandaşı olmadığını ispatlaması”nın talep edilmesinin de Anayasa’ya aykırı olduğuna hükmetti. Seçmen listesinin kaynağının belli olmadığı ve ortaya çıkarıldığı dönemin de sorunlu olduğu ifade edildi.

BÜTÜN DAVALAR DURDURULDU

Adı açıklanmayan müvekkilinin savunmasını yapan Avukat Kazım Yılmaz, karara çok sevindiğini ve binlerce Avusturya vatandaşının sorunlarının böylece çözülmüş olacağını ifade etti.

Karar ile bir yılı aşkın bir süredir, Türkiye’deki makamlarca ve Avusturya’daki konsolosluklar tarafından konuyla ilişkin hiçbir yardım görmeyen ve mağdur edilen Avusturya vatandaşlarının yaşadıkları bu sorun ile ilgili Yüksek Mahkeme kararı emsal teşkil edecek.

Kararın ardından Viyana eyaleti de konuyla ilgili bütün davaları durdurdu.