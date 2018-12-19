Adana'da yurt önünde yaşanan kazalar Meclis gündemine taşındı

HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz, gazetemizde haber olan Fevzi Çakmak ve Mahmut Sami Ramazanoğlu Kız Öğrenci Yurtlarının önünde meydana gelen trafik kazalarını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan'a sordu.

6 Aralık 2018 Perşembe günü Adana'da Fevzi Çakmak ve Mahmut Sami Ramazanoğlu Kız Öğrenci Yurtlarının önündeki yolda hızla gelen aracın çarpması sonucu bir öğrenci yaralandı.

Geçtiğimiz sene yaşanan kazanın sonrasında başvurulara rağmen yolda bir önlem alınmamasının üzerine yurtta kalan öğrenciler kaza olmaması için önlemler alınmasını isteyerek imza kampanyası başlattı. İmza kampanyası ve haberimizle gündeme gelen konuyu meclise taşıyan Peköz şu soruları yöneltti:

Fevzi Çakmak Kız Öğrenci Yurdu’nun Mahmut Sami Ramazanoğlu Kız Öğrenci Yurtlarının önünde son 5 yıldır kaç trafik kazası yaşanmıştır? Bu kazalarda kaç kişi ölmüştür ve kaç kişi yaralanmıştır?

Geçtiğimiz sene de aynı yerde bir kaza yaşanmasına rağmen neden önlem alınmamıştır?

Öğrencilerin yurtların önündeki yola güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçebilecekleri bir üst geçit yapılacak mıdır?

Yurtların önünde var olan trafik ışıklarının düzenli bir şekilde yanması sağlanacak mıdır?

Yurdun önündeki yoldan geçen araçların hız yapmasını önleyici tedbirlerin alınacak mıdır?

Yurtların önünde yer alan trafik ışıkları ile yurtlar arasındaki yolda aydınlatma direklerinin sayısı arttırılacak mıdır?

(Adana/EVRENSEL)