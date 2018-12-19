19 Aralık 2018 13:11
Anamur'da hortum muz seralarına zarar verdi
Mersin'in Anamur ilçesinde meydana gelen hortumda, muz seraları zarar gördü.
Fotoğraf: AA
Mersin'in Anamur ilçesinde Ören Mahallesi Sultan Çayı civarında dün akşam saatlerinde hortum oluştu. Hortum nedeniyle mahalledeki muz seralarından bazıları tamamen bazıları da kısmen zarar gördü.
Anamur İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgede hasar tespit çalışması yaparken, sigortasız olduğu öğrenilen seralarda yaklaşık 1,5 milyon lira zarar olduğu iddia edildi. (AA)
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