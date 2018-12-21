Hrant Dink davası: Eski jandarma Karakaya ve Celepoğlu tahliye edildi

Cansu PİŞKİN

İstanbul

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davada eski Astsubay Yavuz Karakaya ile eski Tuğgeneral Hamza Celepoğlu tahliye edildi. Son tahliyelerle birlikte dosyadaki tutuklu sayısının 4’e düştüğü davanın sonraki duruşması 12, 13, 14 Mart tarihlerine ertelendi.

Hrant Dink’in öldürülmesinde sorumluluğu bulunan Emniyet, İstihbarat ve jandarma görevlilerinin yargılandığı 6’sı tutuklu 85 sanıklı davanın 87. duruşması Çağlayan’daki İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Tutuklu sanıklardan Ramazan Akyürek, Muharrem Demirkale, Yavuz Karakaya, Hamza Celepoğlu ve Ercan Gün’ün SEGBİS ile bağlandığı duruşmada, dönemin Trabzon Jandarma görevlileri Ali Öz’ün de aralarında bulunduğu 4 tutuksuz sanık hazır bulundu. 24'üncü duruşma haftasının son gününde tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatlarının talepleri alındı.

AKYÜREK TANIK DİNLETMEK İSTEDİ

Cinayetten önce Trabzon Emniyet Müdürü, cinayetin işlendiği dönem de Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı olan tutuklu sanık Ramazan Akyürek, Dink’in öldürülmesinin ardından dönemin İstanbul Emniyet Genel Müdürü Celalettin Cerrah’ın kendisini arayarak 17 Şubat 2006’da Trabzon’dan İstanbul’a gönderilen ve Dink’e yönelik “ses getirici eylem” yapılacağı belirtilen belgeyi imha etmesini istediğini hatırlattı. Akyürek, Cerrah aradığı sırada yanında olan dönemin İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Vedat Yavuz, Personele bakan Şube Müdürü Coşkun Çakar, Personel Bakan Şube Müdür Yardımcısı Aydın Patan ve Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer’in tanık olarak dinlenmelerini talep etti. Tutuklu yargılanan gazeteci Ercan Gün de “Bende önce yayınlanmış bir haber sebebiyle yargılanıyorum. Bu haberle ilgili o dönem Jandarma Genel Komutanlığından dava açılmıştı, ben oradan beraat etmiştim. Şimdi o davanın iddianamesine benzer bir iddianame ile tutuklu yargılanıyorum” diyerek tahliye talebinde bulundu.

‘CİNAYETLE İLGİM YOK’

Dönemin İstanbul İl Jandarma Komutanlığı görevlisi Muharrem Demirkale de masum olduğunu ifade ederek tahliyesini istedi. Dönemin İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlisi Yavuz Karakaya, savcının tutukluluğun devamı yönündeki mütalaasını reddederek tahliyesini talep etti. Karakaya, “Sıradan bir astsubayım ben cinayetle ilgilim yok.” dedi. Tutuklu sanıklardan eski Tuğgeneral Hamza Celepoğlu ise, “Bugüne kadar kendimi savunmak için dilekçe vermedim, tahliye talep etmedim. Çünkü savunma yapmak için suç olur ortada, ben suçlu değilim. Hukuksuz bir süreçtir. Tutuklu sanık değil, tutuksuz değil, tanık olarak bile ben bu cinayetin neresindeyim?” diye sordu. Tutuklu sanıklardan Ali Fuat Yılmazer de, dünkü duruşmada herhangi bir talebi olmadığını belirtmişti.

‘CİNAYETİN AYDINLATILMASINI İSTİYORUZ’

Ramazan Akyürek’in avukatı, Dink’i korumak için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün kılını bile kıpırdatmadığını savunarak, “Dink Ailesi avukatı Hakan beyin 2016 yılındaki taleplerinin ‘bilahare değerlendirilecek’ denilerek halen değerlendirilmediğini görünce biz şok olduk. Müşteki avukatlar ne talep ediyorsa biz de aynısını talep ediyoruz ve bu cinayetin aydınlatılmasını istiyoruz.” diyerek müvekkilinin tahliyesini istedi. Tutuksuz sanıklardan Ali Öz ise ev hapsinin kaldırılmasını talep etti.

MİT BÖLGE BAŞKANININ DİNLENMESİ TALEBİ REDDEDİLDİ

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, tutuklu yargılanan eski Astsubay Yavuz Karakaya ile eski Tuğgeneral Hamza Celepoğlu’yu tutuklulukta geçirdikleri süreyi ve başka bir suçtan tutuklu olmalarını gerekçe göstererek tahliye etti. Tutuksuz sanıklardan Ahmet Faruk Aydoğdu’nun yurtdışına çıkış yasağının kaldırılmasına karar veren mahkeme, Ali Öz’ün ev hapsinin devamına hükmetti. Mahkeme, Avukat Hakan Bakırcıoğlu’nun cinayetin işlendiği dönemde İstanbul MİT Bölge Başkanı Ahmet Köksoy’un tanık olarak dinlenmesi yönündeki talebinin reddine karar verdi. Akyürek’in tanık olarak dinlenmesini talep ettiği Coşkun Çakar’ın mahkemenin yakalamalı sanığı olduğu için reddine karar veren mahkeme, önümüzdeki celse Özcan Özkan, Vedat Yavuz, Necmettin Emre ve Aydın Patan’ın tanık olarak dinlenmesine hükmetti.