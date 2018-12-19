Hrant Dink cinayeti davası: Cinayetten önce bilgi paylaşılmadı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu, 10'u firari 85 sanığın yargılaması sürüyor.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, eski Emniyet Müdürü Ramazan Akyürek'in de aralarında bulunduğu 5 sanık tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, Erhan Tuncel'in de aralarında yer aldığı 12 tutuksuz sanık ile taraf avukatları da hazır bulundu. Tutuklu sanık eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada, mahkemeye gelen evrakların okunmasının ardından önceki celse tanık olarak çağrılan dönemin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürü Selim Kutkan dinlenildi.

Tanık Kutkan, Dink'e yönelik bir eylem yapılacağına dair cinayetten önce herhangi bir bilginin kendileriyle paylaşılmadığını söyledi. Kendilerine herhangi bir belgenin veya resmi bir yazının da gelmediğini belirten tanık Kutkan, hatta cinayetten sonra kendi şubelerinin arşivine de baktırdığını ifade ederek, “Şubedeki görevli arkadaşlarım arşivde Dink'e yönelik bir evrakın bulunmadığını bana bildirmiştir” dedi.

Tanık Kutkan ifadesinin ardından sanık ve avukatların sorularını cevapladı. Duruşmaya ara verildi. (AA)