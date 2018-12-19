Hastanelerde stajyer öğrenciler ücretsiz yemek hakkını yeniden kazandı

Yataklı tedavi kurumlarında staj yapan öğrenciler Sağlık Bakanlığı tarafından kesilen ücretsiz yemek hakkını Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile geri kazandı.

Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığının haziran ayındaki yazısına istinaden ekim ayının başında hastanelerde staj yapan öğrencilere ücretsiz yemek uygulamasına son vermişti. Bu durum hastane çalışanlarının tepkisine neden olmuştu. Öğrenciler internet üzerinden stajyerlere yeniden ücretsiz yemek verilmesi için imza kampanyası düzenlemişti.

Sağlık Bakanlığını uyaran sendikalar hastanelerde stajyer öğrencilere yemek verilmemesinin gözden geçirilmesini ve öğrencilere ücretsiz yemek verilmesini talep etmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan “Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”le, hastanelerde staj yapan öğrencilerin yemek servisinden ücretsiz yararlanması kararlaştırıldı.

Söz konusu yönetmelik değişikliği ile ilgili mevzuat gereğince yataklı tedavi kurumlarında staj yapan öğrenciler, staj yaptıkları günlerle sınırlı olmak üzere hastalar için oluşturulmuş yemek servisinden ücret ödemeden yararlanacak. (HABER MERKEZİ)