Bahçeli: Görüşme ihtiyacı yok; Erdoğan’ın tasarrufuna saygılıyız
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP ve MHP genel başkanlarının görüşeceği iddiasına ilişkin konuştu.
Fotoğraf: DHA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde gazetecilere açıklama yaptı. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzlaşı zeminindeki her türlü tasarrufuna saygılı olduklarını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile geçen çarşamba günü gerçekleştirilen görüşmenin sağlam ve sağlıklı bir zeminde geliştiğini söyleyen Bahçeli, “Liderler seviyesinde önümüzdeki günlerde bir görüşme ihtiyacı bize göre yoktur. Sayın Cumhurbaşkanı'nın uzlaşı zeminindeki her türlü tasarrufuna saygılıyız” ifadesini kullandı. (AA)
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