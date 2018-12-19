Bahçeli: Görüşme ihtiyacı yok; Erdoğan’ın tasarrufuna saygılıyız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde gazetecilere açıklama yaptı. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzlaşı zeminindeki her türlü tasarrufuna saygılı olduklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile geçen çarşamba günü gerçekleştirilen görüşmenin sağlam ve sağlıklı bir zeminde geliştiğini söyleyen Bahçeli, “Liderler seviyesinde önümüzdeki günlerde bir görüşme ihtiyacı bize göre yoktur. Sayın Cumhurbaşkanı'nın uzlaşı zeminindeki her türlü tasarrufuna saygılıyız” ifadesini kullandı. (AA)