KESK, İstanbul'daki kriz karşıtı mitinge Yalova'da çağrı yaptı

İstanbul'da 22 Aralık'ta yapılacak kriz karşıtı mitinge hazırlıklar devam ediyor. Bu kapsamda il gezilerine devam eden KESK, Yalova’da da kamu emekçileri ile bir araya geldi.

KESK Genel Sekreteri Ramazan Gürbüz, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eş Genel Başkanı Gönül Erden ve Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Kadın Sekreteri Derya Yulcu’nun katılımıyla Yalova’da bulunan sağlık ve eğitim alanındaki iş yerleri gezildi. İstanbul mitingine çağrı yapıldı.

KESK üyeleri ile yapılan toplantıda söz alan Ramazan Gürbüz, “Darbelere ve darbecilere en net tepkiyi veren bir örgütüz. OHAL koşullarını fırsat bilen iktidar 4 bin 235 KESK üyesini ihraç etti. Ekonomik krizin derinleşmesi ile birlikte de 5 bölgede miting yapma kararı aldık. İzmir, Samsun, Adana ve Diyarbakır’dan sonra 22 Aralık’ta İstanbul’da da bir mitingimiz olacak. Ardından merkezi bir miting için hazırlıklarımız devam ediyor” diye konuştu. 657 sayılı kanunun fiilen yok olduğu ve iş güvencesinin kalmadığı bu ortamda yapılan bölge mitinglerinin önemini vurgulayan Gürbüz bu kapsamda 53 ilin gezildiğini ve kamu emekçileri ile yüz yüze görüşüldüğünü belirtti. (Yalova/EVRENSEL)