Melih Gökçek, Mehmet Özhaseki için attığı destek mesajını sildi

AKP'nin Ankara'da Mehmet Özhaseki'yi aday gösterme kararının ardından destek mesajı paylaşan eski belediye başkanı Melih Gökçek, CHP’nin Mansur Yavaş'ı aday göstermesinin ardından destek mesajını sildi.

Yerel seçim çalışmaları devam eden AKP'de Ankara Büyükşehir Belediyesi başkanlığı için Mehmet Özhaseki aday gösterilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla görevden alınan Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Özhaseki ismini olumlu karşılamış ve Twitter hesabından destek mesajı vermişti. Gökçek bir paylaşımında, Özhaseki'nin fotoğrafıyla, “AK Partimizin 60 Belediye Başkan Adayı belli oldu. Ankaramızın adayı Sayın Mehmet Özhaseki. Sayın Özhaseki'ye, diğer adaylara ve ittifakın adaylarına başarılar diliyorum” mesajını paylaşmıştı.

OdaTV'nin haberine göre, CHP ve İYİ Parti'nin iş birliği kararı aldığı Ankara'da Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşirken, Gökçek'in destek tweetini sildiği ortaya çıktı. Gökçek'in bu hareketiyle, Özhaseki'den desteğini geri çektiği yorumları yapıldı. (HABER MERKEZİ)