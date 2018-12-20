Kurkut davasında sanık polise ilişkin tutuklama talebine yine ret

Diyarbakır'da katıldığı 2017 yılı Newroz kutlaması sırasında polis memuru Y.Ş.'nin açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Kemal Kurkut cinayetine ilişkin açılan davanın 4’üncü duruşması Diyarbakır 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Duruşmaya, hakkında ‘olası kastla insan öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası talep edilen tutuksuz sanık polis Y.Ş. ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada Kurkut ailesi avukatlarının, Adli Tıp Kurumu’nun (ATK) hazırladığı rapor üzerine beyanlarda bulundu. Duruşmada, sanık polis Y.Ş.'nin tutuklama talebi reddedildi, duruşma ertelendi.

ATK: ÖLÜME NEDEN OLAN MERMİ ZEMİNDEN SEKTİ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının talep ettiği ATK raporunda, sanık polis Y.Ş.'nin “silahını yere doğrultarak 2 el ateş ettiği” yönündeki beyanına paralel olarak Kurkut'un yerden seken mermiyle öldürüldüğü ileri sürüldü. Raporda, “Kişinin vücuduna isabet eden mermi çekirdeği sert bir zemine çarparak sekme sonucu gömleği ayrılarak sol elde oluşan yarayı oluşturarak cilt içerisinde kalmış olduğu, kolun uygun pozisyonunda mermi çekirdeği nüvesinin de sol kolu kat ederek tekrar vücuda girmesinin ve vücuttaki trajeyi oluşturmasının mümkün olduğu…” diye belirtildi.

MERMİNİN BALİSTİK İNCELEMESİ YAPILMADI

Kemal Kurkut’un ölümünün, ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı iç organ ve büyük damar hasarına bağlı kanama sonucu meydana geldiğine yer verilen ATK raporunda, ölüme sebebiyet veren mermi çekirdeğinin gömlek nüvesinin balistik incelemeye uygun olmaması nedeniyle gönderilen tabancalarla mukayesesinin yapılamadığı kaydedildi. Raporda, mermi çekirdeğinin balistik incelemesine ilişkin şu ifadelere yer verildi:

“Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi Balistik İnceleme Şubesinin 24/09/2018 tarih ve 2018/57570/3561 sayılı raporunda 'nüvenin ve gömlek parçasının balistik incelemeye elverişli olmaması nedeniyle gönderilen tabancalarla mukayeseli incelemesinin yapılmadığı' tanımlanmadığı oy birliği ile mütalaa olunur.”

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NE OLMUŞTU?

Kemal Kurkut, 2017’de Diyarbakır’da katıldığı Newroz kutlaması sırasında, polisler tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti. Olayın akabinde açıklama yapan Diyarbakır Valiliği, öldürülen Kurkut'un ‘canlı bomba olduğu şüphesiyle’ vurulduğunu açıklamıştı.

Ancak olayın ertesi günü, Dicle Haber Ajansı’nın (dihaber) vurulma anına dair servis ettiği fotoğraflar gerçeği açığa çıkarmış, Diyarbakır Valisi emniyetin verdiği bilgiler doğrultusunda açıklama yaptığını bu nedenle ‘üzüntü duyduğunu’ belirtmişti.

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SANIK POLİS 3 AY SONRA GÖREVİNE İADE EDİLDİ

Fotoğrafların yayınlanmasının ardından Y.Ş. ve O.M. isimli polisler gözaltına alındı. Bu isimlerden O.M. savcılık tarafından serbest bırakıldı. Kurkut'un ölümüne yol açan kurşunların kendi silahından çıktığı tespit edilen polis memuru Y.Ş. ise, tutuklanma talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hâkimliği tarafından ‘adli kontrol şartıyla’ serbest bırakıldı. Savcı, serbest bırakılan Y.Ş.'nin tutuklanması için itirazda bulundu, ancak mahkeme itirazı reddetti.

Cinayet ile ilgili başlatılan idari soruşturma kapsamında açığa alınan polislerden Y.Ş., 3 ay sonra görevine iade edildi.

Olaydan sonra basın ve protokol girişindeki zırhlı polis araçları ve çevrede bulunan sitelerin güvenlik kameralarının görüntüleri toplanarak incelemeye alındı.

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7 AY SONRA İDDİANAME HAZIRLANDI

Gazetecilerin gözleri önünde işlenen cinayete dair iddianame ise, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ancak 7 ay sonra hazırlandı. Sanık polis Y.Ş.'nin ‘olası kastla öldürme’ suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talebinde bulunulan iddianame, Diyarbakır 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Diğer polis O.M. hakkında ise takipsizlik kararı verildi.

TUTUKLANMADI!

Davanın ilk duruşması, 14 Aralık 2017 tarihinde görüldü. Sanık polis olaydan 9 ay sonra ilk kez hakim karşısına çıktı. Hem bu duruşmada hem de 26 Nisan ve 20 Eylül’de görülen iki ve üçüncü duruşmada sanık polis hakkındaki tutuklama talepleri kabul edilmedi. Mahkeme heyeti, dosyadaki mevcut delil durumu, olayın oluş şekli, olaya ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan istenen raporun gelmemesi ve delillerin tam olarak toplanmamış oluşunu gerekçe göstererek sanığın tutuklanması yönündeki talebi reddetti.

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DURUŞMA YARIN GÖRÜLECEK

Adli Tıp Kurumu'nun raporunun hazırlanması ardından Kurkut cinayetine ilişkin dördüncü duruşma yarın (20 Aralık) Diyarbakır 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. (Diyarbakır/MA)