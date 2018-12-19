19 Aralık 2018 10:28Son Düzenlenme Tarihi: 19 Aralık 2018 11:08
MHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tufan istifa etti
Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kerim Tufan ile birlikte 8 belediye meclis üyesi, MHP'den istifa etti.
Fotoğraf: Mustafa Güngör/AA
Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kerim Tufan ile çeşitli belediyelerdeki 8 meclis üyesi, MHP'den istifa etti.
Tufan, bazı belediye meclis üyeleriyle düzenlediği basın toplantısında, MHP'den ayrılarak İYİ Parti'ye geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'a destek oldukları gerekçesiyle partiden ihraçlarının istendiğini söyledi.
Belediye Başkan Vekili Tufan, çeşitli belediyelerdeki MHP'li 8 meclis üyesiyle partilerinden istifa ettiklerini kaydetti.
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