Şişli'de gecekondunun çatısı uyuyan ailenin üzerine çöktü

Şişli'de bir gecekondunun çatısı şiddetli yağmurun etkisiyle çöktü. O sırada odada uyudukları öğrenilen anne, çocuğunu da alarak kendi imkanlarıyla molozların altından çıkarken baba İbrahim Dinç çöken çatının altında mahsur kaldı. Dinç, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 08.00 sıralarında İncirli Dede Caddesi üzerinde bulunan bir gecekonduda meydana geldi. Aşırı yağışın etkisiyle gecekondunun çatısı büyük bir gürültüyle çöktü. O sırada evde uyuyan Vidan Dinç, eşi İbrahim Dinç ve 3 aylık bebeği çöken çatının altında kaldı. Vidan Dinç, bebeğini de alarak kendi imkanlarıyla çöken çatının altından çıkarak çevredekilerden yardım istedi.

ÇÖKEN ÇATININ ALTINDA KALAN İBRAHİM DİNÇ KURTARILMAYI BEKLEDİ

Fotoğraf: Hakan Kaya/DHA

Çatının altında sıkışan baba İbrahim Dinç ise molozların altında kurtarılmayı bekledi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, İbrahim Dinç’i sıkıştığı yerden çıkardı. Sedyeye konularak üzerine battaniye örtülen İbrahim Dinç için sağlık ekiplerinin gelmesi beklendi. İbrahim Dinç’in eniştesi Ali Davulcu da sedyenin başında bekledi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Enkazın altından kendi imkanlarıyla çıkan Vidan Dinç bebeğine sarılarak yaşadığı şokun etkisiyle uzun süre ağladı. Başından hafif yaralanan Vidan Dinç ve eşi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çatısı çöken bina ise şerit çekilerek koruma altına alındı. (İstanbul/DHA)