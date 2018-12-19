Manisa T Tipi Cezaevi’nden tahliye olan Aslan: Baskılar sürüyor

Manisa T Tipi Kapalı Cezaevi'nde 13 Aralık’ta tahliye olan Zahir Aslan, cezaevinde yaşadığı hak ihlallerini Mezopotamya Ajansına anlattı. 7 Haziran 2015 seçimlerinde yürüttüğü çalışmalarından kaynaklı tutuklandığını anlatan Aslan, 3 yıldır Manisa T Tipi Kapalı Cezaevi'nde kaldığını, cezaevi yönetimi ve gardiyanların baskı ve işkencesine maruz kaldıklarını söyledi.

Cezaevi yönetimi, gardiyanları ve baş memuru tarafından 3 Ekim 2016’da işkence edildiğini dile getiren Aslan, “O zamanlar aramızda hükümlü arkadaşlarımız vardı. Cezaevi yönetimi bize hiç bir gerekçe sunmadan tutuklu ve hükümlü ayrımı yapacaklarını söyledi. Sonraki gün çok sayıda gardiyan koğuşa girip hükümlü arkadaşlarımızı apar topar bizimle vedalaşmadan aramızdan aldılar. 1 ay boyunca bize hem fiziki hem de sözlü işkenceleri sistematik şekilde devam etti” dedi.

Cezaevinin A-24 koğuşunda bulunan tutuklulara her gün ayakta sayım dayatması uygulandığını da anlatan Aslan, “Biz buna tepki gösterdik. Cezaevi yönetimi ile görüşmek istedik ama onlar bizimle görüşmek istemedi ve üstelik bu baskılar bize de yönelmeye başladı” dedi.

'CEZAEVİ YÖNETİMİ: BİZ BURADA DEVLETİZ'

Her sabah ayakta sayım dayatması ile şiddete maruz kaldıklarını iddia eden Aslan, hak ihlallerine dönük gösterilen tepkilere cezaevi yönetiminin ‘Biz burada devletiz. Biz ne istersek o olur. Siz biz geldiğimizde ayağı kalkacaksınız. Koridorlarda tek sıra halinde gideceksiniz. Birileri geldi mi kenara çekileceksiniz’ şeklinde yanıt verdiğini söyledi. (Manisa/MA)