Yüzlerce geyik öldüren avcıya hapis ve ayda 1 kez Bambi izleme cezası

ABD’nin Missouri eyaletinde geniş kapsamlı geyik avlamadan suçlu bulunan David Berry Jr.'a, bir yıl hapis cezasının yanında ayda bir kez bir karacanın hikayesini anlatan "Bambi” isimli filmi izleme “cezası” verildi.

Berry, ilki 23 Aralık'ta olmak üzere, ayda en az bir kez, annesi avcılar tarafından öldürülen Bambi adlı yavru karacanın öyküsünün anlatıldığı 1942 yapımı filmi izleyecek.

Geyik avlama suçundan mahkemeye çıkan ve aralarında Berry'nin babasının da bulunduğu dört kişiden diğer üçüne de toplamda 40 bin dolardan fazla para cezası verildi.

Berry ve babası avcılıktan ömür boyu men edilirken doğa koruma yetkilileri, bir ay süren soruşturma sonunda Berry'nin "birkaç yüz" geyik öldürmüş olabileceğini söyledi. (DIŞ HABERLER)