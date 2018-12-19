Belçika Başbakanı Michel'in istifası, Kral'ın masasında bekliyor
Belçika Başbakanı Charles Michel'in istifasını ilettiği Kral Philippe, istifa dilekçesini bekletme kararı aldı.
Fotoğraf: Kremlin.ru/Wikimedia Commons(CC BY 4.0)
Belçika Başbakanı Charles Michel, istifa kararı aldığını ve dilekçesini "hemen" Kral Philippe'e sunacağını duyurdu. Kralı Philippe, Michel'in dilekçesini "bekletme" kararı aldı.
Belçika Federal Parlamentosunda Yeşiller'in desteğini alan Flaman Sosyalist Parti (SP.A) ve Sosyalist Partinin (PS) "güvensizlik oyu" vermesi üzerine söz alan Michel istifa edeceğini açıkladı.
Michel, "İstifamı sunma kararı alıyorum. Hemen Krala gideceğim." dedi.
KRAL'DAN AÇIKLAMA
Talebi değerlendiren Kral, Michel'in istifa dilekçesini "bekletme" kararı aldı. Buna göre Kral Philippe, istişarelerde bulunacak ve birkaç gün içinde Michel'in istifasını kabul veya ret kararını açıklayacak.
HÜKÜMET KRİZİ
Michel hükümetini, Birleşmiş Milletler (BM) Küresel Göç Mutabakatı'na verilen destek tehlikeye sokmuştu.
Başbakan Michel'in göç mutabakatını imzalayacağını duyurmasının ardından 3 partili koalisyonun milliyetçi ortağı Yeni Flaman İttifakı (N-VA) koalisyondan çekilmişti.
Sosyalistler ve yeşiller tarafından Michel hükümetine "güvensizlik oyu" verileceğinin açıklanmasının ardından Belçika Başbakanı söz alarak istifasını "hemen" Kral Philippe'e sunacağını bildirmişti.
Belçika'da 2014 yılında yapılan federal seçimlerden sonra 138 gün süren görüşmelerden sonra Charles Michel başkanlığında kurulan merkez sağ koalisyon hükümeti, Valon bölgesinden Liberaller (MR), Flaman bölgesinden aşırı milliyetçi Yeni Flaman İttifakı (N-VA), Hristiyan Demokratlar (CD&V) ve Liberallerin (Open Vld) partilerinden oluşuyordu.
Belçika’da federal seçimlerin mayıs ayında yapılması planlanıyordu. (Brüksel/AA)