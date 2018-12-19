Keşan ve İpsala'da eğitime bir günlük kar engeli

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan uyarı sonrası akşam saatlerinde Keşan'da kuvvetli kar yağışı başladı. Yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Edirne'nin İpsala ilçesinde de olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Keşan'da hava sıcaklığının 4 dereceye kadar düştüğü ilçe merkezinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan uyarı sonrası akşam saatlerinde Keşan'da kuvvetli kar yağışı başladı. Kar yağışı nedeniyle bazı kişiler şemsiyeyle dışarı çıkarken, hazırlıksız yakalananlar saçak altlarına sığındı. Trafikteki sürücüler ise kar yağışı nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Kar yağışının şiddetini arttırarak, devam etmesi bekleniyor.

KEŞAN'DA OKULLAR 1 GÜN TATİL EDİLDİ

Edirne'nin Keşan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Keşan Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "19.12.2018 Çarşamba günü Keşan ilçemizde merkez ve köy okullarımız 1 gün süreyle kar yağışı ve buzlanma nedeniyle İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararıyla tatil edilmiştir" denildi. Ayrıca hamile ve engelli memurların da yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Öte yandan Keşan'da kar yağışı gece geç saatlerde de devam etti. Keşan Bölge Trafik ve Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri olası kazalara karşı denetimlerini artırdı. Keşan ve Gelibolu Karayolları ekiplerinin yolların trafiğe kapanmaması için kar küreme araçlarıyla önlem aldığı ve tuzlama çalışması yaptığı bildirildi.

İPSALA'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Edirne'nin İpsala ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi. İpsala Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, hıfzısıhha kurulu kararıyla şehir merkezi ve bağlı köy okullarının kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 19 Aralık Çarşamba günü tatil edildiği, ayrıca hamile ve engelli kamu personelinin idari izinli sayılacağı bildirildi. (Edirne/DHA)