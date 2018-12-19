Kar yağışı nedeniyle 3 ilde eğitime ara verildi

Batıda etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi. Tekirdağ'ın tamamında 2 gün; Edirne ve Çanakkale'nin bazı ilçelerinde ise eğitime 1 gün ara verildi.

Tekirdağ ve ilçelerinde de kar yağışı etkili oluyor. Kent merkezi ile Çorlu, Çerkezköy, Malkara ve Hayrabolu ilçelerinde, kar yağışı gece yarısından sonra etkisini arttırdı. Sabahtan itibaren ise kar tüm kentte etkili oldu.

Tekirdağ Valiliği tarafından kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 2 gün (bugün ve yarın) ara verilen kentte, kar yağışının aralıklarla devam edeceği bildirildi.

Kent genelinde ve ilçelerde kapalı yol bulunmazken, Tekirdağ-İstanbul kara yolunda kar lastiği bulunmayan ve zincir takmayan araçların karıştığı hasarlı trafik kazaları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

KEŞAN'DA EĞİTİME KAR ARASI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan uyarı sonrası akşam saatlerinde Keşan'da kuvvetli kar yağışı başladı. Yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Edirne'nin İpsala ilçesinde de olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Keşan'da hava sıcaklığının 4 dereceye kadar düştüğü ilçe merkezinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan uyarı sonrası akşam saatlerinde Keşan'da kuvvetli kar yağışı başladı. Kar yağışı nedeniyle bazı kişiler şemsiyeyle dışarı çıkarken, hazırlıksız yakalananlar saçak altlarına sığındı. Trafikteki sürücüler ise kar yağışı nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Kar yağışının şiddetini arttırarak, devam etmesi bekleniyor.

Edirne'nin Keşan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Keşan Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "19.12.2018 Çarşamba günü Keşan ilçemizde merkez ve köy okullarımız 1 gün süreyle kar yağışı ve buzlanma nedeniyle İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararıyla tatil edilmiştir" denildi. Ayrıca hamile ve engelli memurların da yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Öte yandan Keşan'da kar yağışı gece geç saatlerde de devam etti. Keşan Bölge Trafik ve Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri olası kazalara karşı denetimlerini artırdı. Keşan ve Gelibolu Karayolları ekiplerinin yolların trafiğe kapanmaması için kar küreme araçlarıyla önlem aldığı ve tuzlama çalışması yaptığı bildirildi.

İPSALA'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Edirne'nin İpsala ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi. İpsala Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, hıfzısıhha kurulu kararıyla şehir merkezi ve bağlı köy okullarının kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 19 Aralık Çarşamba günü tatil edildiği, ayrıca hamile ve engelli kamu personelinin idari izinli sayılacağı bildirildi.

GELİBOLU VE BİGA'DA OKULLARA KAR TATİLİ

Çanakkale’nin Gelibolu ve Biga ilçelerinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, bugün (çarşamba) bir gün süreyle tatil edildi.

Gelibolu ve Biga ilçelerinde gece yarısı başlayan, aralıksız devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanırken, her iki ilçe ve köylerinde okulların tatil edildiği açıklandı. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, ilk ve orta dereceli okulların bugün tatil edildiğini duyurdu.

Çanakkale merkez ile Lapseki, Çan ve Yenice ilçelerinin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oluyor. (DHA)