'Trump Erdoğan'a Gülen'in iadesi konusunda 'bir bakacağını' söyledi'

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders tarafından yapılan açıklamada, “ABD Başkanı Trump, Türk lidere (Cumhurbaşkanı Erdoğan) sadece ‘Bir bakacağız’ dedi” ifadesini kullanıldı.

Sanders, “İade ihtimallerine bir bakacağız denildi ancak her hangi bir taahhütte bulunulmadı” diye konuştu.

Pazar günü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G20 zirvesinde Trump'ın Erdoğan'a "Gülen ve diğerlerinin iadesi için çalışıyoruz" dediğini söylemişti.

Çavuşoğlu: Trump, Erdoğan'a 'Gülen'i sınır dışı için çalışıyoruz' dedi

Beyaz Saray'dan bir yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada Trump'ın Erdoğan'a "Fethullah Gülen'i Türkiye'ye iade edeceklerine ilişkin" bir beyanda bulunmadığını söylemişti. (HABER MERKEZİ)

ABD'de Ekim Alptekin'e 'Gülen'in iadesi için komplo kurmak' suçlaması