Fenerbahçe - CSKA Moskova: 79 - 75

Fenerbahçe, EuroLeague'nin 13'üncü haftasında CSKA Moskova'yı 79-75 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi, attığı 19 sayıyla Jan Vesely oldu.

EuroLeague'nin 13'üncü haftasında Fenerbahçe, sahasında CSKA Moskova'yı 79-75 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısını 12 sayı geride kapatan Fenerbahçe, 3'üncü periyodun başında yakaladığı 19-0'lık seri ile müthiş bir geri dönüşe imza attı. Kalan dakikalarda skor üstünlüğü sürekli el değiştirirken, son periyotta savunma sertliğini arttıran Fenerbahçe sahadan galip ayrıldı: 79-75. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 19 sayıyla Jan Vesely oldu. (HABER MERKEZİ)