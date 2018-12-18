Keşan'da eğitime kar engeli

Edirne'nin Keşan ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararına göre, olumsuz hava şartları nedeniyle ilçe ve bağlı köylerde tüm ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim kurumları ve kreşlerin yarın tatil edildiği belirtildi. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Edirne ve ilçelerinde yarın öğle saatlerine kadar aralıklarla kar yağışı bekleniyor. (Edirne/AA)