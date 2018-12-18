Paris'te lise öğrencilerinin protestosu sürüyor

Fransa'nın başkenti Paris'te lise öğrencileri, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eğitim politikalarını protesto etmek için bir araya geldi.

AA'da yer alan habere göre, öğrenci sendikalarının çağrısıyla yüzlerce öğrenci eğitim sisteminde yapılan değişiklikleri protesto etmek için Paris'in Descartes Caddesi'nde toplandı. Republique Meydanı'na yürüyen öğrenciler, Macron karşıtı sloganlar attı. Eylemde öğrenciler, yaklaşık 2 hafta önce Mantes-la-Jolie'deki eylemde polisin, diz çöktürerek ellerini bağladığı öğrencilerle dayanışma için bir süre diz çökerek elleri bağlı şekilde kaldı. Öğrenciler, Macron ve hükümetin eğitim politikalarına karşı tepkilerini dile getirdi.

Lise öğrencileri, yaklaşık 2 haftadır Macron'un eğitim politikalarını protesto etmek için ülkenin birçok kentinde eylemler yapıyor.

Geçen hafta ülke genelinde "kara salı" eylemi düzenlenmişti. Ülke genelindeki eylemde çıkan çatışmalarda 6 Aralık'ta 700'den fazla, 5 Aralık'ta da 32 lise öğrencisi gözaltına alınmıştı.

Mantes-la-Jolie'deki 6 Aralık'ta yapılan eylemde yaklaşık 70 polisin 146 lise öğrencisini diz üstü ve elleri bağlı şekilde tuttuğu anlara ilişkin görüntüler sosyal medyaya yayılmıştı. Bunun üzerine Yvelines Valiliği görüntüleri paylaşanların bulunması için soruşturma başlatmıştı. (HABER MERKEZİ)

Fotoğraf: Yusuf Özcan/AA

Fotoğraf: Yusuf Özcan/AA

Fransa'da lise öğrencilerinin 'Kara Salı' protestoları sürüyor