18 Aralık 2018 21:04

Suriye’de anayasa komisyonu kurulması için 3 ülke anlaştı

Anayasa Komitesi'nin ilk toplantısı 2019'un başında yapılacak.

Suriye’de anayasa komisyonu kurulması için 3 ülke anlaştı

Fotoğraf: Fatih Aktaş/AA

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    İsviçre'nin başkenti Cenevre'de bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ve İranlı mevkidaşı Cevad Zarif, Suriye'de anayasa komisyonu kurulması için anlaşmaya vardı.

    Görüşme sonrası basın mensuplarına konuşan Çavuşoğlu, “Anayasa komisyonunu kurulması ile ilgili esasen önemli katkılar da sağladık. BM tabi ki aday gösterilen isimlerle ilgili çalışmaları yapacak. Önemli bir aşamaya geldik. Bugün isimlerin dışında özellikle anayasa komisyonun usul kurallarını da görüştük. Yavaş yavaş sona doğru gidiyoruz. Çabalarımızı daha da yoğunlaştırarak komisyonunu kurulmasını kararını BM ile beraber vereceğiz. Komisyonunu ilk toplantısını da önümüzdeki yılın ilk aylarında mümkünse ilk ayında yapmasını öngörüyoruz. Bugünkü toplantı Suriye'de siyasi bir çözüm için ne kadar önemli olduğunu; Astana sürecinin somut neticeler getirmeye başladığının da bir göstergesidir" dedi. (DHA)

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