İşten atılan işçiler için destek eylemi

Muğla ve ilçelerinde TÜVTÜRK Taşıt Muayene İstasyonu'nda çalışırken sendikaya üye oldukları gerekçesiyle 4 ay önce işten çıkartılan 18 işçi için basın açıklaması yapıldı.

DHA'da yer alan habere göre, TÜVTÜRK Muğla Taşıt Muayene İstasyonu'nda görevli 18 işçi, DİSK'e bağlı Nakliyat-İş Sendikası'na üye oldukları gerekçesiyle 4 ay önce işten çıkartıldı. Mustafa Muğlalı İşhanı'nda toplanan Muğla TÜVTÜRK İsçileri ile Dayanışma Platformu üyeleri basın açıklaması yaptı.

İşçiler adına açıklamada bulunan Nakliyat-İş Sendikası Ege Bölge Temsilcisi Zeki Olkun, "Sendikamızın yasanın aradığı çoğunluğu sağlamasıyla ilgili bakanlık yazısının işverene ulaşması sonucu İşveren, işçilerin sendikalı olmalarını hazmedememiş ve işçileri sendikadan istifa etmeleri için bütün kanunsuz yollara başvurmuştur. İstifa etmeyen 18 kişiyi işten atmıştır. İşverenin üyelerimize sendikadan istifaya yönelik baskı, tehdit, sendika düşmanlığı ve yasa tanımaz davranışlarına karşı Sendikamız ve işçi arkadaşlarımız Muğla Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştur. Konuyla ilgili hukuki süreç devam etmektedir" dedi.

Muğla TÜVTÜRK İsçileri ile Dayanışma Platformu adına açıklamada bulunan Fatma Yarış ise, işçilerin işe geri dönmeleri için açılan işe iade davasının takipçisi olduklarını söyledi. (HABER MERKEZİ)

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