Diyarbakır'da bir kadın sokak ortasında darbedildi

Diyarbakır'da N.K. isimli bir kadın, hakkında dedikodu yaptıkları iddiasıyla tartıştığı akrabası olan 2'si kadın, 3 kişi tarafından sokak ortasında sürüklendi. Kadının şiddete maruz kalması cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA'nın haberine göre, olay 2 gün önce Şehitlik mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, N.K., dedikodusunu yaptıkları iddiasıyla akrabası olan 2 kadınla sokakta tartıştı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kimlikleri belirsiz kadınlar ile bir erkek, N.K.'yı sokak ortasında saçından çekip, bir süre yerde sürükledi. Çevredekilerin araya girmesiyle N.K., 3 kişinin elinden kurtarıldı. Kadının dövülmesi cep telefonuyla görüntülenirken, N.K.'nın, kendisini döven 2'si kadın 3 kişiden şikayetçi olmadığı belirtildi. (HABER MERKEZİ)