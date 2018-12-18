Marmara Ereğlisi'nde balıkçı teknesi battı

Tekirdağ’ın Marmara Ereğlisi ilçesinde karides avına çıkan balıkçı teknesi motor bölümünden su alması sonucu battı. Teknede bulunan iki balıkçı diğer balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Askeri Kamp açıklarında meydana geldi. Umut G. ve Yusuf isimli iki balıkçı 12 metrelik tekneleri ile karides avlamak için Marmara Ereğlisi ilçesinden Marmara Denizi'ne açıldı. Bir süre sonra teknenin motor bölümünden su aldığını fark eden iki balıkçı hemen durumu Sahil Güvenlik Komıtanlığı'na bildirdi. Bu sırada bölgeden geçen diğer balıkçı tekneleri, batan tekneden iki balıkçıyı kurtardı. Tekne ise kısa sürede sulara gömülerek gözden kayboldu. Tekneden son anda kurtarılan iki balıkçınında sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. (DHA)