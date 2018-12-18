'Tayyipler Alemi' karikatürü fezlekelik oldu

Dokunulmazlığı kaldırılması istenen 68 CHP'li milletvekili ile ilgili fezlekenin, ODTÜ'lü öğrencilerin taşıdığı 'Tayyipler Alemi' karikatürleyle ilgili olduğu ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu ve 72 vekil hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret” soruşturması başlatıldı.

Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, Meclis’e 68 CHP milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması için gönderilen fezlekelerin çok büyük kısmının karikatür soruşturması ile ilgili olduğu ortaya çıktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mezuniyet töreninde ‘Tayyipler Alemi karikatürü’ taşıyan 4 ODTÜ öğrencisinin tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabı Twitter’da “Eleştiriye ve mizaha tahammül edeceksin, etmelisin! Hapse atarak eleştirinin ve mizahın önüne geçemezsin” notu paylaştı. Bu paylaşım sonrası Kılıçdaroğlu ve aynı paylaşımı yapan 72 CHP milletvekili hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla soruşturma başlatıldı. O soruşturmanın davaya dönüşmesinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve aynı paylaşımı yapan milletvekilleri hakkında fezleke hazırlanarak Meclis’e gönderildi.

14 Aralık 2018 tarihinde Meclis Başkanlığına sunularak Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon’a gönderilen 68 fezlekenin 60’dan fazlasının bu paylaşımla ilgili olduğu öğrenildi. (HABER MERKEZİ)