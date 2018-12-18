Ertuğrul Kürkçü'ye 2 yıl hapis cezası verildi

HDP Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü'ye, 2016 yılındaki Newroz konuşması nedeniyle 2 yıl hapis cezası verildi.

HDP Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü ve 26’ncı dönem HDP Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman’ın, DBP Iğdır İl Örgütü tarafından 2016 Newroz kutlamalarında yaptıkları konuşmalar nedeniyle yargılandıkları dava bugün görüldü. HDP Onursal Eş Başkanı Ertuğrul Kürkçü’ye, Iğdır’da 2016 yılında Newroz kutlamasındaki konuşması gerekçesiyle 2 yıl hapis cezası verildi. Kürkçü’nün ayrıca Mardin ve Diyarbakır’da 2012, 2015-2016’da yaptığı üç konuşma nedeniyle 13,5 yıldan 33 yıla kadar hapsinin istendiği davası daha bulunuyor.

HDP Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman’ın dosyasının ise ayrılmasına karar verildi. Adıyaman’ın dosyası başka bir davaya bağlandı.(HABER MERKEZİ)