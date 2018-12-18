Recticel’de sendika hakkı için eylemler sürüyor

İstanbul Tuzla’da bulunan teknik sünger izolasyon fabrikası Recticel’de sendika düşmanlığı devam ediyor. Petrol-İş Sendikası İstanbul 2 No’lu Şubenin örgütlenme faaliyeti yürüttüğü fabrikada, patronun sendika düşmanı tutumuna karşı geçtiğimiz hafta kendilerini fabrikaya kilitleyen işçiler, önceki gün de patronun taşeron işçi çalıştırma girişimlerine karşı eylem yaptı.

Petrol-İş 2 No’lu Şube yönetimi tarafından yapılan açıklamada, “Mahkemelerin birçoğunda sendikamız lehine kararlar verilmiş olmasına rağmen işveren, süreci yokuşa sürmek için yoğun çaba sarf ediyor. Ancak bu olumsuzluklara dur demek için üyelerimizle birlikte önemli bir karar vererek mücadeleyi işyerlerinde daha da yoğunlaştırmaya başladık. İşyerinde eylem, yemek yememe ve basın açıklamaları ile başlayan süreç tüm kararlılığıyla devam ediyor. Bugün üyelerimizle birlikte yeniden fabrikada eylem yaptık. Recticel işvereninin, sendikamızın örgütlülüğünü kırabilmek için fabrikada taşeron işçi çalıştırma girişimi, yaptığımız eylemle boşa düşürüldü. Aynı zamanda iki gündür devam eden öğlen yemeği ve çay molalarını boykot eylemi de devam ediyor” denildi. (İstanbul/EVRENSEL)