Türkiye, Twitter’dan içerik sildirme talebinde ilk sırada

Twitter, 2018’in ilk altı ayında gelen talepler üzerine hangi ülkede ne kadar tweet sildiğini ve ne kadar hesabı engellediğini açıkladı. Listede Türkiye ilk sırada yer alıyor.

dunyahalleri.com sitesinde yer alan habere göre, Twitter, 2018’in ilk altı ayında gelen talepler üzerine hangi ülkede ne kadar tweet sildiğini ve ne kadar hesabı engellediğini açıkladı. Türkiye, bu listede ilk sırada yer alıyor.

Tweet kaldırma talepleri tüm dünyada hükumetlerden gelen yasal taleplerin yanı sıra yetkili raportörler, yerel yasalara göre güvenilen kaynaklar ve sivil toplum kuruluşlarının taleplerinden oluşuyor. Talepler içeriği kaldırmaya ya da erişiminin engellenmesine yönelik olabiliyor.

Açıklanan rakamlarda, Twitter’dan yerel yasalar sebebiyle içerik kaldırmasını isteyen üçüncü parti kurum ve kuruluşların taleplerinin, Twitter’ın ülkece kaldırılan içerikler (CWC) kurallarına göre kaldırılmasına odaklanılıyor. Yani içeriklerin Twitter kullanım koşullarına uymadığı gerekçesiyle kaldırılmasını isteyen talepler bu rakamlara dahil edilmedi. Bu talepler ayrıca kullanım koşulları raporlarında görülebiliyor.

Listeye baktığımızda Türkiye’nin 8 bin 988 taleple açık ara ilk sırada olduğu görülüyor. İkinci sırada yer alan Rusya 1641 taleple Türkiye’den 5 kat daha az talepte bulunmuş durumda. Diğer ülkelerde 250’den fazla talep olmaması da dikkat çekici. Yani Türkiye’nin talepleri, en fazla tweet sildirme talebinde bulunan üçüncü ülke olan Pakistan’dan 37 kat daha fazla talepte bulundu. Türkiye ve Rusya, toplam taleplerin yüzde 73’ünü oluşturdu. (HABER MERKEZİ)