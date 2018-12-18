Kerem Kınık: Mahkeme hatalı kayyım kararını düzeltti

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Ankara 9.Sulh Hukuk Mahkemesinin Kızılay için kayyım kararını düzelttiğini açıkladı.

Kınık'ın Twitter hesabından yaptığı şu açıklamayı yaptı:

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Ankara 9.Sulh Hukuk Mahkemesi hatalı Kayyum kararını düzeltti, böylece telafisi mümkün olmayan bir hatadan dönülmüş oldu.



Bu süreçte Kızılayın yanında duran, bize güvenen ve destek veren tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz.



İyiler kazanacak! — Dr Kerem Kınık (@drkerem) 18 Aralık 2018

NE OLMUŞTU?

Türk Kızılayı'nda bir süre önce 700'ün üzerindeki şube sayısı kapatma kararıyla 200'e düştü. Şube kapatmaların usulsüz olduğu iddiasıyla şube başkanları tarafından olağanüstü genel kurul talep süreci başlatıldı. Genel merkezin yeterli sayıya ulaşan ihtarnameleri dikkate almadığı gerekçesiyle, konu yargıya taşındı. Bilirkişi raporuyla da olağanüstü genel kurul toplantısı için gerekli çoğunluğun tespit edilmesi üzerine Ankara 9'uncu Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından olağanüstü genel kurul yapılması göreviyle Türk Kızılayı'na kayyım atandı. (HABER MERKEZİ)