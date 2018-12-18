22 Aralık'ta Bakırköy'de yapılacak 'Krize karşı miting'e çağrı

KESK, DİSK, TMMOB, TTB’nin de aralarında bulunduğu İstanbul’daki emek ve demokrasi güçleri, 22 Aralık Cumartesi günü Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda yapılacak krize karşı mitinge katılım çağrısı yaptı.

Mitingin krizden etkilenen tüm kesimlerin buluşması olduğuna vurgu yapılan açıklamada, “Krizin bedelini ödememek, emeğin haklarını omuz omuza savunmak için, faturayı patronlar ve siyasi iktidar ödesin demek için buluşalım” denildi.

Kurumlar adına Eğitim Sen İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı Mesut Mikel tarafından yapılan açıklamada, “Enflasyondan işsizliğe, yoksullaşmadan ekonomik durgunluğa kadar hayatlarımızı her alanda kabusa çeviren kapsamlı bir ekonomik krizle karşı karşıyayız” denildi.

'ÖZEL SEKTÖRÜN BORCU HALKA ÖDETİLMEK İSTENİYOR'

Üçte ikisi özel sektöre ve bankalara ait 467 milyar dolarlık dış borcun ağır sonuçlarının bu borçta sorumluluğu olmayan halka ödetilmek istendiğine dikkat çeken Mikel, açıklamasını şöyle sürdürdü: Sendikal örgütlenmenin engellendiği, on binlerce kamu emekçisinin ihraç edildiği, grevlerin yasaklandığı, hak aramanın bastırıldığı bir ortamda elde ettikleri yüksek kâr oranlarını hiç kimseyle paylaşmayanlar, bugün zararlarını ve borçlarını halkın sırtına yıkmaya çalışmaktadır. ‘Nimete’ kimseyi ortak etmeyen patronlar, külfeti nüfusun yüzde 99’unun üzerine yıkmaya çalışmaktadır. Oysa krizin faturasını, bu düzen sayesinde ceplerini dolduran ve krizi yaratan patronlar ödemelidir. Faturayı ödemesi gereken sadece patronlar değil, aynı zamanda siyasi iktidardır. Ülkeyi büyük bir yıkımın eşiğine getiren politikaları yıllardır kim hayata geçirdiyse, emeğin en temel haklarını kim gasbettiyse, özelleştirmeler ve yerli tarımı bitiren politikalarla ülkeyi kim ithalata mahkum ettiyse, ülkenin kaynaklarını kim betona gömdüyse, örtülü ödenek ve kanun dışı kaynak kullanarak savaş politikasına kim devasa bütçe ayırdıysa krizin siyasi sorumlusu da onlardır.

Mesut Mikel, "Emeğin haklarını omuz omuza savunmak için, faturayı patronlar ve siyasi iktidar ödesin demek için, 22 Aralık Cumartesi günü saat 14.00’te Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda buluşalım!” çağrısını yaptı.

'KAYIPLAR TELAFİ EDİLSİN ZAMLAR GERİ ALINSIN'

Açıklamada şu acil talepler sıralandı:

♦ Başta asgari ücret olmak üzere tüm ücretlerde ekonomik krizin etkileri telafi edilsin, en az gerçek enflasyon oranında zam yapılsın.

♦ Temel hizmetler olan doğal gaz, su, elektrik ve ulaşıma zam yapılmasın, yapılan zamlar derhal geri alınsın.

♦ Şirketlerin krizi fırsata çevirerek işçi çıkarmaları yasaklansın.

(İstanbul/EVRENSEL)