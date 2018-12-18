İstanbul Tabip Odası: Cerrahpaşa'ya acil mali destek sağlansın

İstanbul Tabip Odası Twitter hesabından İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde tıbbi malzemeler temin edilemediği için ameliyatların bir çoğunun durduğunu açıkladı.

İstanbul Tabip Odası’nın Twitter hesabından yayınlanan mesajda “Kriz, Cerrahpaşa'yı vurdu, Tıbbi malzemeler temin edilemediği için ameliyatların birçoğu durdu. Tetkikler, başka kurumlara gönderiliyor. İktidara sesleniyoruz: Cerrahpaşa'yı çökerterek Sağlık Bakanlığı'na bağlama planlarınızdan vazgeçin! Cerrahpaşa'ya acil mali destek sağlansın” denildi.

Kriz, Cerrahpaşa'yı vurdu, Tıbbi malzemeler temin edilemediği için ameliyatların birçoğu durdu.Tetkikler, başka kurumlara gönderiliyor. İktidara sesleniyoruz: Cerrahpaşa'yı çökerterek Sağlık Bakanlığı'na bağlama planlarınızdan vazgeçin!

Cerrahpaşa'ya acil mali destek sağlansın. pic.twitter.com/HYH1sPpdq5 — İstanbul Tabip Odası (@istabip) 18 Aralık 2018

İstanbul Tabip Odası’nın tweetine yanıt yazan Öğretim Elemanları Derneği Başkanı Tahsin Yeşildere de bir yakınına gelen telefonda. 'Bugün yapılacak operasyonunuz tıbbi teçhizat malzeme eksikliği nedeni ile bir ay sonraya ertelendi. Özür dileriz bizden kaynaklanmıyor' dediler. Sağlık hizmetleri çökmüş. O hastaya ve/veya hastalara bir şey olursa sorumlu hükümettir” şeklinde paylaşımda bulundu.

(HABER MERKEZİ)

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