Ürosan Kimya'da işçiler greve çıktı

Tekirdağ Çorlu’da bulunan Ürosan Kimya Sanayii patronu ile Petrol-İş Sendikası arasında süren toplusözleşme görüşmelerinin tıkanması üzerine fabrikada bu sabah grev başladı. Petrol-İş İstanbul 1 No’lu şubenin 40 yılı aşkın bir süredir örgütlü olduğu ve toplam 55 kişinin çalıştığı Ürosan Kimya Sanayii A.Ş. fabrikasında Ağustos ayı başlarında başlayan toplusözleşme görüşmeleri önceki gün itibariyle tıkandı. Petrol-İş 1 No’lu Şube tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Artan hayat pahalılığı ve alım gücünün yüksek enflasyon karşısında her geçen gün daha da eridiği bir dönemde sürdürülen toplu pazarlık görüşmelerinde, temel olarak pazarlığa konu olan birçok maddede uzlaşı sağlanmasına rağmen ücretler ve aile zammına ilişkin maddelere ilişkin yapılan görüşmelerden sonuç alınamadı. Dün gece geç saatlere kadar sürdürülen görüşmelerden de sonuç alınamaması üzerine, bu sabah erken saatlerde üyelerimizin tamamının katıldığı grev uygulaması, davul ve zurna eşliğinde coşkulu bir şekilde başladı.” (İstanbul/EVRENSEL)

An itibariyle Çerkezköy Ürosan (1 Nolu şubemiz) fabrikasındaki grevimizdeyiz.İşçideki direniş azmi ve kazanma inancı her eve,her harekete lazım!:) pic.twitter.com/TPOLSXnqRF — Mustafa Mesut Tekik (@MustafaTekik_M) 18 Aralık 2018