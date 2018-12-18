Tüm Emekli-Sen: Taleplerimiz karşılansın

Tüm Emekli-Sen Bursa Şubesi üyeleri Atatürk Heykeli önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. Şube Başkanı Günay Onayman, hazırlanan 2019 bütçesinde kendilerine ayrılan payın olmadığına dikkat çekti. Onayman, OECD ülkeleri arasında en düşük emekli maaşının Türkiye’de olduğunu ifade etti. Bütçedeki dağılıma da temas eden Onayman, “Enflasyonu düşük gösterme çabaları yıl başında uygulanacak olan maaş zamlarını düşük göstermeye yönelik bir operasyondur” dedi. 2019 yılında sendikal haklarının tanınıp, 2020 zammı için sendika ile toplusözleşme masasına oturulmasını isteyen Onayman, “Maaşlar yüzde 26 oranında arttırılarak, milli gelirden emeklilere pay verilip, intibak yasasının acilen çıkarılması lazım. Ortaya çıkan belirsizliklerin giderilerek aradaki kayıpların giderilmesi, erişebilir sağlık hizmetleri sağlanıp, hastanelerde geriatri klinikleri açılmasını istiyoruz” dedi. (HABER MERKEZİ)