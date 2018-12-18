Sigorta primi her ilde farklı yatırılmış

Eylem NAZLIER

İstanbul

5 bin ücretli öğretmenin, sözleşmeli öğretmen olabilmesi için gireceği mülakatta aranan, 2017-2018 eğitim öğretim döneminde ücretli öğretmen olarak görev yapmış ve en az 540 gün sigorta priminin ödenmiş olması başvuru şartı usulsüzleri de beraberinde getirdi. Evrensel'in ulaştığı resmi yazılarda sigorta priminde usulsüzlük yapıldığı ortaya çıktı. Ücretli öğretmenlerin aylık sigorta prim gün sayıları ayda en fazla 16 gün yatırılması gerekirken, mülakata girebilmek için ‘En az 540 gün sigorta primin ödenmiş olması’ şartından dolayı bazı illerde her ay bazı kişilere sigorta priminin 30 gün yatırıldığı belirlendi.

5 bin ücretli öğretmenin, sözleşmeli öğretmen olabilmesi için gireceği mülakatta aranan, en az 540 gün sigorta priminin ödenmiş olması başvuru şartı usulsüzleri de beraberinde getirdi. Evrensel'in ulaştığı resmi yazılarda sigorta priminde usulsüzlük yapıldığı ortaya çıktı. Ücretli öğretmenlerin aylık sigorta prim gün sayıları ayda en fazla 16 gün yatırılması gerekirken, mülakata girebilmek için ‘En az 540 gün sigorta primin ödenmiş olması’ şartından dolayı bazı illerde her ay bazı kişilere sigorta priminin 30 gün yatırıldığı belirlendi.

Kendilerine her ay en fazla 16 gün sigorta primi yatırıldığını fakat bazı kişilerin primlerinin tam yatırıldığını anlatarak “Burada büyük bir usulsüzlük var” dedi. Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan ise mülakat sınavına dayalı tüm uygulamaların ayrımcılık, haksızlık ve adaletsizlik ürettiğine dikkat çekti.

‘PRİMDE USULSÜZLÜK YAPILMIŞ’

İsmini vermek istemeyen bir ücretli öğretmen, “Ücretli öğretmenin ayda en fazla yatması gereken 16 gün sigorta primi, 30 gün yatmış. 540 prim gününü doldurmuşlar. Primde usulsüzlük yapılmış. O zaman herkese 30 gün yatırın. Böylelikle 2.5 yıl çalışan hak kazanmış başvuruya. 15 yıl kölelik koşullarında çalışmış olanlar bu haktan mahrum olmuştur” dedi. Milli Eğitim Eski Bakanı İsmet Yılmaz’ın ‘İlk etapta 5 yıl üzeri çalışan ücretli öğretmenlerin ataması yapılacak’ dediğini hatırlatan ücretli öğretmen, getirilen yasayla aktif çalışmaları gerektiğinin söylendiğini belirterek “Aktif çalışmak bizim elimizde olan bir durum değil. Bu yapılanlar resmen torpil ve kayırma. İstediğimiz şey, 5 yıl ve üzeri çalışan eğitim fakültesi çıkışlı ve formasyonlu olan her arkadaşımızın atanması yönünde. Milli eğitim bakanı ‘Bakan değil gören olacağız’ dedi. Ama ücretli öğretmenlere ne bakıyor ne görüyor” diye konuştu.

‘ÖĞRETMENLER GÜVENCELİ ÇALIŞTIRILMALI’

Mülakat sınavına dayalı tüm uygulamaların ayrımcılık, haksızlık ve adaletsizlik ürettiğini vurguladıklarını söyleyen Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, “Mülakat uygulamasının nesnel olmadığı Danıştay tarafından da tespit edilmiş ve çok sayıda karar verilmiştir. Bu sınavlarda sonucu belirleyen, sınavı yapanların siyasal tutumları olmaktadır. Yargısal denetimi olanaksız kılan sözlü sınavların, özellikle bizim gibi ülkelerde torpile ve siyasal kayırmacılığa neden olduğunu düşünüyoruz. Bunların yaşanmaması için eğitimde ve kamunun tümünde ehliyete ve liyakata dayalı kadrolu istihdam politikalarının benimsenmesi, iş güvencesini açıkça tehdit eden sözleşmeli, ücretli, vekil öğretmenlik uygulamasına son verilmesi gerekir. Olması gereken tüm öğretmenlerin kadrolu/güvenceli olarak çalıştırılmasıdır” değerlendirmesinde bulundu.