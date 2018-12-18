KHK'liler pasaportları için başvuracaklar

KHK ile ihraç edilen bilim insanları ile KHK’li milletvekilleri yarın Ankara İl Nüfus Müdürlüğü’ne giderek pasaport tahditlerinin kaldırılması için başvuruda bulunacak.

Pasaport başvurusu yapamayan ve yurt dışına çıkamayan bilim insanlarının eylemlerine kendisi de KHK ile ihraç edilmiş bir hekim olan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun da aralarında bulunduğu bir grup milletvekili destek verecek.

KHK ile ihraç edilenlerin pasaport başvurularında nüfus müdürlüklerinden bugüne dek olumsuz yanıt aldıklarını hatırlatan Gergerlioğlu, “KHK ile ihraç edilen kim Nüfus Müdürlüğüne pasaport almak için gittiyse, ‘KHK’li olduğunuz için pasaportunuza şerh konulmuştur. Şu anda ne kadar başvursanız da yapılacak bir şey yok’ yanıtını aldılar. Burada bir çıkış yolu olmalı. 3 gün, 5 gün hukuksuz kararı dayattınız ama 2.5 yıl oldu. Yurt dışından üniversiteler hocalarımızı çağırıyorlar ama hocalarımız çıkamıyor. Bize yurt içinde iş verin, diyorlar ama onu da vermiyorlar. Bir araya gelerek hocalarımızla beraber eylem planı oluşturduk ve ilk adımı pasaport konusunda olacak. Umuyoruz ki bu konuda iyi bir adım atacağız” dedi. Gergerlioğlu, Hükümet kanadından pasaportla ilgili taleplerine herhangi bir olumlu yanıt alamadıklarını da sözlerine ekledi. (HABER MERKEZİ)