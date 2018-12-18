Kültür varlıkları listesindeki tarihi Gemi Kaya tahrip edildi

Kırklareli’nde ‘Kültür Varlıkları Envanteri’ listesinde bulunan taş devri yerleşim ve küt alanı Gemi Kaya defineciler tarafından dinamitle patlatıldı.

'Kültür Varlıkları Envanteri' listesinde yer alan, taş devri yerleşim ve küt alanı Gemi Kaya, defineciler tarafından dinamitle patlatıldı. Kayaların içinde oyuklar da açan defineciler, bölgeye büyük zarar verdi.

Fotoğraf: DHA

GEMİ KAYA DEFİNECİLERİN HEDEFİ HALİNE GELDİ

Kırklareli'nin Vize ilçesi Soğucak köyünde, Istranca Ormanları’ndaki Kaynak Dere Vadisi içinde kalan Gemi Kaya, definecilerin hedefi haline geldi.

Demir çağlarına ait yerleşim yeri ve büyük blok kaya kütlesi Gemi Kaya, 1’inci derece arkeolojik sit alanı içinde bulunuyor. Üst kısmında; kült alanı, güneş saati, şapel, yontulmuş dikdörtgen forma sahip büyük boyutlu taşlar, dikdörtgen formda boş mezar alanları, kayaya oyularak şekillendirilmiş güneş saati, yarım daire şeklinde oyularak yapılmış küçük nişler, kayanın dış yüzeyinde oyularak açılmış küçük odalar bulunuyor. Defineciler, define aramak için Gemi Kaya’da dinamitler patlatırken, delici aletlerle de taşların oyulduğu görüldü.

Fotoğraf: DHA

'DAHA FAZLA ÖNLEM ALINMALI'

Kırklareli Kent Konseyi Kültürel ve Doğal Varlıklar Çalışma Grubu Başkanı Mahmut Sürer konuyla ilgili, bölgenin daha fazla önlem alınarak korunması gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Sürer, “Buraya her dönem geldiğimizde maalesef doğada ve tarihi kültürel miraslara yapılan tahribatı daha da fazla fark ediyoruz. Her geçen gün defineciler tarihi yerleri talan edip, büyük zarar veriyorlar. Burası Traklardan kalma daha sonra Roma ve Bizansların kullandığı yer. Gerçekten şapeller, manastırlar ve yaşam alanlarının bulunduğu tarihi bir yer. Buralar daha fazla önlem alarak, korunmalı" dedi. (Kırklareli/DHA)