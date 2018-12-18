Bodrum'da yağmur ve fırtına alarmı

Meteoroloji, Muğla'da sağanak ve fırtına uyarısında bulundu. Bodrum Kaymakamlığı'nın talimatıyla tüm kurumlar sağanağa karşı alarm durumuna geçti. İlçe merkezinde bazı esnaf dükkanlarının önünü kum torbalarıyla kapattığı görüldü.

Bodrum'da 29 Kasım'da başlayan, aralıklarla yerini doluya bırakan yağmur ilçe merkezinin yanı sıra Gümbet, Konacık, Bitez ve Ortakent mahallelerini etkiledi. Yüksek kesimlerden gelen sel suları, dereleri taşırdı. Rögarlar taştı, cadde ve sokaklar göle dönerken, ev ve işyerlerinde su baskınları yaşandı. Sel suları otomobiller ve çöp konteynerleri başta olmak üzere önüne kattığı her şeyi sürükledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Kasım'daki sel felaketi hala akıllardayken yurttaşları uyardı.

Fotoğraf: DHA

Meteoroloji yetkilileri saat 20.00'ye kadar kentte gök gürültülü sağanak beklendiğini, metrekareye ise 50 ila 75 kilogram yağış düşeceğini, sağanağın ardından ise gece saat 23.00'te saatteki hızı 75 kilometreyi bulması beklenen fırtınanın etkili olabileceğini duyurdu. Meteorolojinin uyarısının ardından Bodrum Kaymakamlığı'nın talimatıyla tüm kurumlar sağanağa karşı alarm durumuna geçti. İlçe merkezinde bazı esnaf dükkanlarının önünü kum torbalarıyla kapattığı görüldü. (Muğla/DHA)