Şebnem Korur Fincancı’ya destek: Yanındayız!

“Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini imzaladığı için “Terör örgütü propagandası” suçundan yargılanan Evrensel Yazarı ve TİHV Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın duruşması yarın saat 10.00’da İstanbul Adalet Sarayı'nda görülecek.

Fincancı’nın dosyasına yeni belgeler eklenirken, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), İstanbul Tabip Odası (İTO) İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Barış Akademisyenleri, görülecek duruşmaya “Fincancı ve Barış Akademisyenlerinin yanındayız” diyerek çağrı yaptı.

‘AKADEMİSYENLERE DÖNÜK BASKI SÜREKLİ ARTTI’

Barış metninin imzalanmasından sonra akademisyenlere dönük baskıların arttığının vurgulandığı açıklamada “İmzacı sayısının 2000’i aşmasıyla birlikte akademisyenlerin yüzlercesi işten atıldı, pasaportlarına el konuldu, başka yerlerde iş bulmaları engellendi, bulundukları yerellerde tehdit edilip saldırıya uğradılar, defalarca karakola çağrıldılar, bu hak ihlallerine dikkat çekmek için bir basın bildirisi okuyan dördü tutuklandı, yüzlercesi KHK’lerle kamu hizmetinden men edildi ve nihayetinde akademisyenler hakkında bir iddianame hazırlanarak 532 kişiye 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun örgüt propagandası fiili 7/2 maddesinden bireysel davalar açıldı ve 5 Aralık 2017 tarihinden bu tarafa 450’ye yakın akademisyen mahkemeye çıktı 50’yi aşkın kişi ceza aldı ve yargılamalar devam etmektedir” denildi.

Bugün Çağlayan İstanbul Adliyesinde aralarında Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın da bulunduğu akademisyenlerin yargılandığı duruşmalara devam edileceğinin belirtildiği açıklamada duruşma öncesi konu ile ilgili bir basın açıklaması düzenleneceği de hatırlatıldı ve “Şebnem Korur Fincancı ve Barış Akademisyenlerinin yanındayız” ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Evrensel Yazarı ve TİHV Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın 13 Aralık’taki üçüncü duruşmasında İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Akın Gürlek, dosyaya yeni deliller aldığını söyledi. Mahkemenin dosyaya aldığı deliller duruşma zaptına şu şekilde geçirildi: “Mahkememizce yapılan araştırmada sanık tarafından Özgür Gündem isimli gazeteye 12 Aralık 2018 tarihli vermiş olduğu röportaj, 21 Aralık 2015 tarihli Evrensel gazetesine vermiş olduğu röportaj ve sanık tarafından Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkanı sıfatıyla 3 Mart 2016 tarihinde Cizre’de yapılan ziyaret sonucu sınırlı gözleme dayalı ön inceleme raporunun çıktılarının dosyaya delil olarak alındığı görüldü.”

Fincancı’nın Avukatı Meriç Eyüboğlu, delilleri incelemek için mahkemeden süre talep etti. Talebi kabul eden mahkeme duruşmayı 19 Aralık’a erteledi. (İstanbul/EVRENSEL)